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Иранский банк из опасений санкций США намерен вывезти из Германии €300 млн наличными
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Иранский банк из опасений санкций США намерен вывезти из Германии €300 млн наличными 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Европейско-иранский торговый банк, подпавший под американские санкции, намерен снять со счета в Германии €300 млн и вывезти наличные в Тегеран. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель минфина ФРГ.
Ранее о предполагаемой операции написала газета Bild, по ее данным, это крупнейшая в истории Германии сумма, которую снимают со счета наличными. Вклад был открыт в Бундесбанке. Как ожидается, €300 млн будут доставлены в Иран на самолете.
Представитель минфина Германии отметила, что в настоящее время законность операции проверяет финансовое ведомство ФРГ — BaFin.
"По моим данным, в такой форме это [снятие наличных] происходит впервые", — сказала она.
Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе, достигнутого Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция) в 2015 году. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.
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