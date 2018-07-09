Иранский банк из опасений санкций США намерен вывезти из Германии €300 млн наличными

БЕРЛИН, 9 июля. / ТАСС /. Европейско-иранский торговый банк, подпавший под американские санкции, намерен снять со счета в Германии €300 млн и вывезти наличные в Тегеран . Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель минфина ФРГ.

Ранее о предполагаемой операции написала газета Bild , по ее данным, это крупнейшая в истории Германии сумма, которую снимают со счета наличными. Вклад был открыт в Бундесбанке. Как ожидается, €300 млн будут доставлены в Иран на самолете.

Представитель минфина Германии отметила, что в настоящее время законность операции проверяет финансовое ведомство ФРГ — BaFin.

"По моим данным, в такой форме это [снятие наличных] происходит впервые", — сказала она.