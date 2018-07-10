АКРА: не в санкциях дело

Москва , 10 июля — «Вести. Экономика» Эксперты АКРА полагают, что санкции США ЕС , введенные в 2014 году, практически не отразились на финансовом состоянии российских компаний и банков. Существующие ограничения не сдерживают среднесрочный рост экономики.

Главным образом рост российской экономики сдерживается из-за сокращения численности рабочей силы. Негативный эффект этого фактора на темпы роста в отчете АКРА оценивается в -0,4 процентного пункта в 2018-2020 годах.

“Санкции нельзя назвать ключевым сдерживающим фактором экономического роста в России в среднесрочной перспективе. Потенциал роста экономики страны в период с 2017 по 2018 год АКРА оценивает в 1,5%, и фактический показатель уже близок к этому уровню”, — говорится в отчете. Аналитики агентства отмечают, что отмена ограничений вряд ли существенно повлияет на среднесрочный рост экономики.

А вот в долгосрочной перспективе влияние антироссийских санкций будет более заметно. «Основные барьеры для более быстрого роста, который был бы возможен в отсутствие санкционного режима, — это отмена совместных технологических проектов, снижение экспорта алюминия и добычи нефти и газа», — заявляют аналитики АКРА.

Согласно данным исследования агентства, введение Россией контрсанкций привело к росту цен и снижению реальных доходов населения на 2–3 п. п. в 2014—2018 годах. Вклад фактора контрсанкций в рост ВВП России, по оценке АКРА, составил -0,2 п. п.

Между тем, по оценке Минэкономразвития , ВВП РФ в 2018 году вырастет на 1,9%. А через год темпы роста начнут ускоряться: в 2020 году показатель уже достигнет 2%, в 2021 году — 3,1%, в 2022-2023 годах — 3,2%, а к 2024 году — 3,3%.