Политолог Сергей Марков: Санкции прекратятся, когда мы сможем нанести Евросоюзу существенный ущерб

— Когда-нибудь эта ситуация, конечно, закончится. Вопрос только, чем именно. Это война, которая развязана для того, чтобы поставить Россию на колени — сместить политический режим и обеспечить интенсивное разграбление ресурсов нашей страны. Санкции будут продолжаться, пока мы не выиграем эту войну. И тут же встает вопрос, а что значит победить в ней?

Мы пытаемся отбиться, чтобы от нас отстали. Нужно делать не так. Необходимо нанести им неприемлемый ущерб. Только когда Россия научится реагировать в отношении современной коалиции именно так, угроза санкций для нас снизится. Можно сказать, что в них виноваты не только США и Евросоюз, но и те наши политики, которые призывают к развитию отношений с ними. Нам нужно это делать, но только после того, как нанесем им существенный ущерб, как политический, так и экономический. Чтобы от этого пострадали не жители государств, а те, кто принимают решение о введении санкций.

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