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Политолог Сергей Марков: Санкции прекратятся, когда мы сможем нанести Евросоюзу существенный ущерб
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Политолог Сергей Марков: Санкции прекратятся, когда мы сможем нанести Евросоюзу существенный ущерб 

Вечерняя Москва 19 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Директор Института политических исследований Сергей Марков поделился с «ВМ» мнением о новых санкциях ЕС в отношении России. Они вступят в силу с 10 июля.
— Когда-нибудь эта ситуация, конечно, закончится. Вопрос только, чем именно. Это война, которая развязана для того, чтобы поставить Россию на колени — сместить политический режим и обеспечить интенсивное разграбление ресурсов нашей страны. Санкции будут продолжаться, пока мы не выиграем эту войну. И тут же встает вопрос, а что значит победить в ней?
Мы пытаемся отбиться, чтобы от нас отстали. Нужно делать не так. Необходимо нанести им неприемлемый ущерб. Только когда Россия научится реагировать в отношении современной коалиции именно так, угроза санкций для нас снизится. Можно сказать, что в них виноваты не только США и Евросоюз, но и те наши политики, которые призывают к развитию отношений с ними. Нам нужно это делать, но только после того, как нанесем им существенный ущерб, как политический, так и экономический. Чтобы от этого пострадали не жители государств, а те, кто принимают решение о введении санкций.
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— На фоне успехов, связанных с мундиалем, миллионы людей побывали в России и увидели, что у нас всё замечательно… Поэтому, наверное, слышатся голоса и в США, что взаимодействовать с Россией необходимо, поскольку невозможно решить некоторые вопросы в мире без её участия, — сказал заместитель председателя Государственной думы по международным делам Алексей Чепа (далее…).
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