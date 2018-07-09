Эксперт оценил разработку самолёта, способного выводить из строя военные спутники

«У России уже есть один вид противоспутникового оружия — это дальнобойные ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400, такие функции закладываются и при разработке перспективного комплекса С-500», — напомнил он.

По его словам, самолёт с функцией радиоэлектронного подавления — принципиально иной вид оружия, который позволяет не расходовать материальный ресурс. Как пояснил Леонков, цель достигается та же, но при существенно меньших затратах.

Эксперт также отметил, что самолёт-постановщик помех воздействует непосредственно на средства связи спутника и системы его телекоммуникации.