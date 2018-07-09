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Эксперт оценил информацию о разработке самолета, способного «глушить» спутники
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Эксперт оценил информацию о разработке самолета, способного «глушить» спутники 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал информацию о создании в России нового самолета, способного выводить из строя военные спутники.
Он напомнил, что такая система под названием МиГ-31Д существовала в советские времена, передает RT. Как пояснил эксперт, на нем была специальная ракета, которая могла работать по космическим целям. Он предназначался для выведения из строя части баллистических ракет и параллельно мог сбивать спутники, добавил он. По словам Леонкова, в США тоже была своя система с ракетой, она работала совместно с наземным комплексом.
Специалист отметил, что замена существующему самолету «Порубщик» необходима, поскольку самолеты-носители под него уже не производят. Такой заменой может стать Ил-114. «Опыт размещения оборудования на таких самолетах у нас существует. Если заказ от Министерства обороны последует, такой самолет создадут», — подчеркнул Леонков.
Ранее сообщалось, что в России создается самолет, способный выводить из строя военные спутники. Новая машина должна сменить Ил-22ПП «Порубщик». Источник уточнил, что эскизный проект самолета уже готов, а в ближайшее время начнется опытно-конструкторская работа.
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