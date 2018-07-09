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Настроения инвесторов в еврозоне улучшились в июле
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Настроения инвесторов в еврозоне улучшились в июле 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Настроения инвесторов в еврозоне в июле улучшились после пяти месяцев ухудшения подряд, однако эскалация торговой напряженности между США и Китаем грозит вновь снизить доверие инвесторов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитического центра Sentix.
Фото: EPA/MAURITZ ANTIN
Индекс Sentix, измеряющий доверие инвесторов в еврозоне, в июле повысился до 12,1 пункта с 9,3 пункта в июне. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали падение индикатора до 8,2 пункта. Однако июльское повышение «вряд ли предвещает начало нового подъема», отмечает Sentix. "Если президент США [Дональд] Трамп теперь нацеливается на европейскую автомобильную промышленность, торговый спор может привести к более чем замедлению экономических настроений", — говорится в сообщении Sentix. Как сообщали «Вести. Экономика», Европейский союз ввел пошлины в размере 25% на американские товары на сумму €2,8 млрд в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.
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Глава Еврогруппы: пошлины США — ненужное испытание для экономики Европы Меркель поддержит снижение пошлин ЕС на автомобили из США Рост деловой активности в еврозоне ускорился в июне В связи с этим президент США пригрозил ввести пошлину в размере 20% на автомобили из Европы. Позднее Трамп предложил отказаться от своей угрозы в обмен на уступки. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что готова поддержать снижение пошлин Евросоюза на импорт автомобилей из США, но для этого нужна общеевропейская позиция, и блок все еще работает над этим. На прошлой неделе Китай ввел пошлины на американские товары в ответ на введение США тарифов на импорт из Китая. Это негативно повлияло на настроения немецких производителей, которые полагаются на две крупнейшие экономики мира для роста. Индекс Sentix, отслеживающий настроения инвесторов в Германии, упал до 16,2 с 18,5 пункта в июне и достиг минимума с февраля 2016 года. Снижение индикатора наблюдается шестой месяц подряд. Опрос Sentix был проведен среди 917 инвесторов с 5 по 7 июля.
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