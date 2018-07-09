Калининградские поезда «Ласточки» оснастили дополнительными поручнями 

Все четыре поезда «Ласточка», курсирующих между Калининградом и Светлогорском и Зеленоградском, оснастили дополнительными поручнями, сообщает пресс-служба калининградской железной дороги.
Напомним, с первых дней об этом просили пассажиры, которым было неудобно спускаться на перрон.
«В Калининград были приглашены представители завода-изготовителя, которые разработали и установили на выдвижные лестницы дополнительные поручни. Конструкция работает в автоматическом режиме: лестницы опускаются на перрон, и только после этого открываются двери поезда», — говорят в КЖД.
Напомним, что поезда «Ласточка» и после ЧМ остаются в Калининградской области.