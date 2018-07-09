Размер штрафов за заведомо ложный вызов спецслужб может вырасти в два раза с января 2019 г.

Разработанный Мособлдумой проект федерального закона об увеличении в два раза штрафа за заведомо ложный вызов спецслужб может вступить в силу уже с января 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комитета регионального парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

«Мы рассчитываем, что Госдума рассмотрит (законопроект — прим. Агентства «Москва» ) осенью. При самом таком оптимистичном результате, мы надеемся, что с 1 января 2019 г. эта норма, то есть те изменения, которые мы предложили, уже вступят в силу, и закон начнет работать», — сказал Н. Черкасов.

Ранее Мособлдума внесла в Госдуму законопроект об увеличении размера штрафа за заведомо ложный вызов специализированных служб: «скорой помощи», полиции, пожарной охраны. Предлагается назначить штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., а также ввести возможность применения такого наказания, как обязательные работы на срок до 100 часов. В случае повторного нарушения предлагается увеличить ответственность в виде штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 200 часов. В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов поддержал внесенный законопроект, о чем он сообщил Агентству «Москва».

В настоящее время Кодексом об административных правонарушениях установлен размер штрафа от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.