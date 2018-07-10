Спикер Мособлдумы назвал три района, которые могут быть преобразованы в городские округа

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Московская областная дума планирует рассмотреть вопрос преобразования Солнечногорского, Лотошинского и Пушкинского районов в городские округа, после возвращения с каникул осенью. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель московской областной думы Игорь Брынцалов.

"После выборов в сентябре эта работа [административная реформа] будет продолжена. На данный момент ведется открытое обсуждение по поводу преобразования Солнечногорского, Лотошинского и Пушкинского муниципальных районов", — сказал он.

По словам Брынцалова, данная реформа осуществляется с целью повышения качества услуг, предоставляемых населению Подмосковья в области транспорта и ЖКХ. «Практика показывает, что данные преобразования видны в первый год: экономия средств сказывается на тарифе проезда на общественном транспорте, в разы сокращается [стоимость] предоставления коммунальных услуг, стоимость воды», — привел примеры председатель Мособлдумы.

Муниципальная реформа стартовала в Подмосковье в 2014 году. В ее рамках районы преобразуют в городские округа, что позволяет сократить аппарат чиновников и пополнить местный бюджет. По итогам 2017 года это позволило сэкономить 2,1 млрд рублей.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.