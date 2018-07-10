Ещё
Спикер Мособлдумы назвал три района, которые могут быть преобразованы в городские округа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спикер Мособлдумы назвал три района, которые могут быть преобразованы в городские округа 

ТАСС 5 часов назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московская областная дума планирует рассмотреть вопрос преобразования Солнечногорского, Лотошинского и Пушкинского районов в городские округа, после возвращения с каникул осенью. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель московской областной думы Игорь Брынцалов.
"После выборов в сентябре эта работа [административная реформа] будет продолжена. На данный момент ведется открытое обсуждение по поводу преобразования Солнечногорского, Лотошинского и Пушкинского муниципальных районов", — сказал он.
По словам Брынцалова, данная реформа осуществляется с целью повышения качества услуг, предоставляемых населению Подмосковья в области транспорта и ЖКХ. «Практика показывает, что данные преобразования видны в первый год: экономия средств сказывается на тарифе проезда на общественном транспорте, в разы сокращается [стоимость] предоставления коммунальных услуг, стоимость воды», — привел примеры председатель Мособлдумы.
Муниципальная реформа стартовала в Подмосковье в 2014 году. В ее рамках районы преобразуют в городские округа, что позволяет сократить аппарат чиновников и пополнить местный бюджет. По итогам 2017 года это позволило сэкономить 2,1 млрд рублей.
Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.
ТАСС: последние новости
Тропический шторм "Крис" усилился до категории урагана Госдеп: Иран использует свои посольства для организации терактов в разных странах ABC: в горах Аляски разбился самолет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России66
Умер внук Леонида Брежнева28
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию954
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение