Ещё
Фитнес-трекеры выдали информацию об офицерах ФБР и АНБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фитнес-трекеры выдали информацию об офицерах ФБР и АНБ 

Ридус 6 часов назад
Фото: Ридус
Данные более шести тысяч американских военных оказались в открытом доступе благодаря фитнес-трекерам Polar. За военнослужащими, которые использовали сервис Polar Flow, мог «подглядеть» любой желающий.
Polar Flow предназначен для обработки и хранения информации о тренировках. Оказалось, что все данные о пробежках военнослужащих хранились в открытом доступе. Это выяснило издание Bellingcat.
В Сети можно найти не только маршруты передвижения военных, но и многочисленные данные о них. Поскольку многих из них привязывали свои аккаунты в Facebook и указывали в сервисе свои настоящие имена, то любой мог узнать никнейм военнослужащего, увидеть его аватарку, узнать рост и вес и так далее.
В итоге были рассекречены данные 6500 тысяч американских солдат, офицеров ФБР и АНБ, а также военных, проходящих службу на секретных территориях.
Кроме того, данные в открытом доступе позволяли увидеть расположение засекреченных дорог и домов. Это было возможно при наложении маршрутов на карты военных баз США.
Компания Polar пообещала закрыть публичную информацию о пользователей.
Это не первый раз, когда журналистам удалось рассекретить несколько военных баз. В январе этого года активисты выяснили, что популярная социальная сеть для любителей спорта Strava позволяет найти секретные военные базы Минобороны США.
Обычно на карте Global Heat яркими цветами выделялись маршруты для велосипедистов, лыжников и бегунов. Тогда 20-летний австралийский студент Натан Разер заметил чрезмерную активность в зонах боевых действий на территории Афганистана и Сирии. Так на одной из американских баз в сирийском Эт-Танфе можно было увидеть бегающих кругами людей.
Ридус: последние новости
В Петербурге «Тойота» сбила насмерть балерину Мариинского театра Сеть раскритиковала Киселева за его слова о смертности российских мужчин Появились подробности отравления людей в британском Эймсбери
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза302
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги45
В России отреагировали на уход Джонсона116
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»86
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение