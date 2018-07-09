Фитнес-трекеры выдали информацию об офицерах ФБР и АНБ

Данные более шести тысяч американских военных оказались в открытом доступе благодаря фитнес-трекерам Polar. За военнослужащими, которые использовали сервис Polar Flow, мог «подглядеть» любой желающий.

Polar Flow предназначен для обработки и хранения информации о тренировках. Оказалось, что все данные о пробежках военнослужащих хранились в открытом доступе. Это выяснило издание Bellingcat.

В Сети можно найти не только маршруты передвижения военных, но и многочисленные данные о них. Поскольку многих из них привязывали свои аккаунты в Facebook и указывали в сервисе свои настоящие имена, то любой мог узнать никнейм военнослужащего, увидеть его аватарку, узнать рост и вес и так далее.

В итоге были рассекречены данные 6500 тысяч американских солдат, офицеров ФБР АНБ , а также военных, проходящих службу на секретных территориях.

Кроме того, данные в открытом доступе позволяли увидеть расположение засекреченных дорог и домов. Это было возможно при наложении маршрутов на карты военных баз США

Компания Polar пообещала закрыть публичную информацию о пользователей.

Это не первый раз, когда журналистам удалось рассекретить несколько военных баз. В январе этого года активисты выяснили, что популярная социальная сеть для любителей спорта Strava позволяет найти секретные военные базы Минобороны США.