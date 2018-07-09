Фитнес-трекеры выдали информацию об офицерах ФБР и АНБ 

Данные более шести тысяч американских военных оказались в открытом доступе благодаря фитнес-трекерам Polar. За военнослужащими, которые использовали сервис Polar Flow, мог «подглядеть» любой желающий.
Polar Flow предназначен для обработки и хранения информации о тренировках. Оказалось, что все данные о пробежках военнослужащих хранились в открытом доступе. Это выяснило издание Bellingcat.
В Сети можно найти не только маршруты передвижения военных, но и многочисленные данные о них. Поскольку многих из них привязывали свои аккаунты в Facebook и указывали в сервисе свои настоящие имена, то любой мог узнать никнейм военнослужащего, увидеть его аватарку, узнать рост и вес и так далее.
В итоге были рассекречены данные 6500 тысяч американских солдат, офицеров ФБР и АНБ, а также военных, проходящих службу на секретных территориях.
Кроме того, данные в открытом доступе позволяли увидеть расположение засекреченных дорог и домов. Это было возможно при наложении маршрутов на карты военных баз США.
Компания Polar пообещала закрыть публичную информацию о пользователей.
Это не первый раз, когда журналистам удалось рассекретить несколько военных баз. В январе этого года активисты выяснили, что популярная социальная сеть для любителей спорта Strava позволяет найти секретные военные базы Минобороны США.
Обычно на карте Global Heat яркими цветами выделялись маршруты для велосипедистов, лыжников и бегунов. Тогда 20-летний австралийский студент Натан Разер заметил чрезмерную активность в зонах боевых действий на территории Афганистана и Сирии. Так на одной из американских баз в сирийском Эт-Танфе можно было увидеть бегающих кругами людей.