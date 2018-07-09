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В учебном центре ВВО в Забайкальском крае новобранцы приступили к освоению военной специальности
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В учебном центре ВВО в Забайкальском крае новобранцы приступили к освоению военной специальности 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Обучение проходит по более 20 военно-учетным специальностям с использованием современных тренажерных интерактивных комплексов и методик, в том числе основанных на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.
В окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа, расположенном в Забайкальском крае, начали обучение по программе общевойсковой подготовки более 500 новобранцев.
В конце текущего месяца молодые люди примут Военную присягу и приступят к обучению по выбранной военно-учетной специальности, это — командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б и боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии, РХБ защиты, войсковой ПВО.
Уже в следующем месяце новобранцы проведут свои первые стрельбы из вооружения боевых машин.
После завершения программы подготовки младшие специалисты поступят в воинские части и соединения Восточного военного округа, в частности, в подразделения объединения авиации и ПВО, а также Тихоокеанского флота.
Стоит отметить, что обучение проходит по более 20 военно-учетным специальностям с использованием современных тренажерных интерактивных комплексов и методик, в том числе основанных на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.
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