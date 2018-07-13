Поезд вне расписания: военные железнодорожники ВВО навели пути через реку

На учениях в Восточном военном округе военнослужащие железнодорожных войск переправили грузовой состав через водную преграду.

Переправу через реку для грузового состава навели железнодорожные войска Восточного военного округа в рамках учений.

После тысячекилометрового комбинированного марш-броска бойцы отработали наведение переправ и мостов, а также прокладку и ремонт железнодорожных путей, условно поврежденных авиацией противника.

Также военные железнодорожники учились оборонять временные стоянки и полевые лагеря.