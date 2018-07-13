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Поезд вне расписания: военные железнодорожники ВВО навели пути через реку
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Поезд вне расписания: военные железнодорожники ВВО навели пути через реку 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На учениях в Восточном военном округе военнослужащие железнодорожных войск переправили грузовой состав через водную преграду.
Переправу через реку для грузового состава навели железнодорожные войска Восточного военного округа в рамках учений.
После тысячекилометрового комбинированного марш-броска бойцы отработали наведение переправ и мостов, а также прокладку и ремонт железнодорожных путей, условно поврежденных авиацией противника.
Также военные железнодорожники учились оборонять временные стоянки и полевые лагеря.
Завершатся учения уже в Амурской области. К ним привлекли 700 военнослужащих и около сотни единиц техники.
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