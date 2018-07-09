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В Одесской области стартовали украино-американские морские учения
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В Одесской области стартовали украино-американские морские учения 

РИА Новости 6 часов назад
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Украино-американские военно-морские учения Sea Breeze стартовали в понедельник в Одесской области, в них примут участие 19 стран и несколько тысяч военных, сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов.
"Девятнадцать стран. Более трех тысяч бойцов. Международные учения «Си Бриз-2018» уже традиционно начинаются с Одесской области. Желаю военным всех государств успехов, мужества и терпения. Пусть тяжелые уроки тренировок послужат удачными стратегиями и тактиками в бою", — написал губернатор в понедельник в Facebook, опубликовав фотографии с открытия учений.
Представитель ВМС Украины Олег Чубук также написал в Facebook, что командующий ВМС Игорь Воронченко официально открыл эти учения в понедельник в Одессе, в которых в целом принимают участие 19 стран, более 2 тысяч военных, около 30 кораблей и судов.
Накануне сообщалось, что американский ракетный эсминец USS Porter зашел в Одесский порт для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze.
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