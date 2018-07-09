Количество аптек в России планируют сократить

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Количество аптек в России надо ограничить, чтобы повысить качество обслуживания и снизить цены на лекарства, говорится в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 г.

В России работают около 10 крупнейших аптечных сетей — среди них «Ригла», «Аптечная сеть 36,6», АСНА (ассоциация из 5 тыс. независимых аптек). По оценке Минпромторга, рост числа аптек за последние десять лет негативно сказался на конкуренции. "Происходит последовательная консолидация аптечных сетей, цены на все значимые виды продукции растут именно из-за конкуренции между аптечными сетями в погоне за бонусами от производителей", — отмечается в документе, который цитирует «Коммерсантъ». Многолетняя практика показывает избыточное открытие аптек в местах с высокой покупательной способностью и большим трафиком и недостаточное — в местах с низкой плотностью населения, что формирует «территориальную лекарственную недоступность», несмотря на высокие доходы крупных ритейлеров. Наибольший доход при распределении прибыли между производителями и товаропроводящей сетью получают именно аптеки, что лишает отрасль инвестиций, считают в Минпромторге. По этой же причине продуктовым магазинам не разрешат торговать лекарствами.

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Идея о том, что продуктовые магазины смогут торговать безрецептурными лекарствами, так и останется нереализованной. Работу над соответствующим законопроектом прекратили, сообщали ранее «Вести. Экономика».22 июня департамент соцразвития правительства РФ направил письмо в ряд министерств и ведомств, в том числе Минздрав и Минпромторг, о том, что по вопросу создания нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой. После этого вопрос с контроля правительства сняли. С предложением прекратить разработку документа, получившего немало негативных отзывов, к кабмину обратился Минпромторг. Эту информацию изданию подтвердил представитель Татьяны Голиковой. Законопроект, вызвавший бурную, по большей части негативную реакцию, в конце 2017 г. разработал Минпромторг по поручению бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. Предполагалось, что продажа безрецептурных препаратов в обычных магазинах повысит их доступность. Кроме того, это подстегнет конкуренцию среди фармацевтических и медицинских организаций и приведет к снижению цен. Кроме того, новшество должно было позволить гражданам экономить время при пополнении домашней аптечки. При этом эксперты прогнозировали резкое сокращение числа обычных аптек: ритейлеры и крупные сетевики вытеснили бы с рынка небольшие компании. В ФАС усмотрели в инициативе дискриминацию аптечных сетей.