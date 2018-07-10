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Сложные игры США на нефтяном поле и вокруг него
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Сложные игры США на нефтяном поле и вокруг него 

Прайм 2 часа назад
В понедельник цены нефти и нефтепродуктов подросли. Рост продолжился и утром во вторник. К действовавшим накануне факторам добавились опасения от результатов начинающейся во вторник забастовки рабочих на норвежских добывающих предприятиях, добивающихся повышения заработной платы. Именно этим фактором можно объяснить более активный рост цен европейской нефти.
Цены нефти сохраняются высокими в ожидании встречи стран НАТО. Там наверняка будет идти речь не только о финансировании альянса, но также и поддержании проталкиваемого США эмбарго на поставки нефти из Ирана. Европейские страны гораздо более зависимы от внешних поставок нефти, а значит, у них есть проверенная болевая зона, нажимая на которую, США могут делать европейских партнеров более сговорчивыми по другим вопросам. В условиях снижения поставок нефти из Ливии, Венесуэлы и Канады угрозы США об организации жесткой блокады поставок нефти из Ирана явно нервируют европейцев, которые стали активнее высказывать позиции, отличные от того, что говорят в Вашингтоне. А значит, в условиях угрозы ограничения поставок нефти они скорее могут согласиться на более солидную поддержку расходов НАТО на вооружения и содержание армии.
Сложные многоходовки уже сбивают с толку даже самых ближайших союзников США. Более того, игры США на разных столах, кроме планируемых целей, приносят и негативные побочные результаты. Стоит отметить, что внутри страны растет недовольство действиями администрации в отношении Ирана, которые приводят к росту цен нефти и, в конечном счете, повышают стоимость топлива на заправках. Нашим автолюбителям интересно будет узнать, что в США стоимость бензина имеет хорошую корреляцию с ценами нефти.
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