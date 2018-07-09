Настроения инвесторов в еврозоне улучшились в июле

Москва , 9 июля — «Вести. Экономика». Настроения инвесторов в еврозоне в июле улучшились после пяти месяцев ухудшения подряд, однако эскалация торговой напряженности между США Китаем грозит вновь снизить доверие инвесторов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитического центра Sentix.

Индекс Sentix, измеряющий доверие инвесторов в еврозоне, в июле повысился до 12,1 пункта с 9,3 пункта в июне.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали падение индикатора до 8,2 пункта.

Однако июльское повышение «вряд ли предвещает начало нового подъема», отмечает Sentix.

"Если президент США [Дональд] Трамп теперь нацеливается на европейскую автомобильную промышленность, торговый спор может привести к более чем замедлению экономических настроений", — говорится в сообщении Sentix.

Как сообщали «Вести. Экономика», Европейский союз ввел пошлины в размере 25% на американские товары на сумму €2,8 млрд в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.

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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] В связи с этим президент США пригрозил ввести пошлину в размере 20% на автомобили из Европы. Позднее Трамп предложил отказаться от своей угрозы в обмен на уступки.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что готова поддержать снижение пошлин Евросоюза на импорт автомобилей из США, но для этого нужна общеевропейская позиция, и блок все еще работает над этим.

На прошлой неделе Китай ввел пошлины на американские товары в ответ на введение США тарифов на импорт из Китая. Это негативно повлияло на настроения немецких производителей, которые полагаются на две крупнейшие экономики мира для роста.

Индекс Sentix, отслеживающий настроения инвесторов в Германии, упал до 16,2 с 18,5 пункта в июне и достиг минимума с февраля 2016 года. Снижение индикатора наблюдается шестой месяц подряд.

Опрос Sentix был проведен среди 917 инвесторов с 5 по 7 июля.