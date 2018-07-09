Настроения инвесторов в еврозоне улучшились в июле 

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Настроения инвесторов в еврозоне в июле улучшились после пяти месяцев ухудшения подряд, однако эскалация торговой напряженности между США и Китаем грозит вновь снизить доверие инвесторов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитического центра Sentix.
Индекс Sentix, измеряющий доверие инвесторов в еврозоне, в июле повысился до 12,1 пункта с 9,3 пункта в июне.
Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали падение индикатора до 8,2 пункта.
Однако июльское повышение «вряд ли предвещает начало нового подъема», отмечает Sentix.
"Если президент США [Дональд] Трамп теперь нацеливается на европейскую автомобильную промышленность, торговый спор может привести к более чем замедлению экономических настроений", — говорится в сообщении Sentix.
Как сообщали «Вести. Экономика», Европейский союз ввел пошлины в размере 25% на американские товары на сумму €2,8 млрд в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.
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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] В связи с этим президент США пригрозил ввести пошлину в размере 20% на автомобили из Европы. Позднее Трамп предложил отказаться от своей угрозы в обмен на уступки.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что готова поддержать снижение пошлин Евросоюза на импорт автомобилей из США, но для этого нужна общеевропейская позиция, и блок все еще работает над этим.
На прошлой неделе Китай ввел пошлины на американские товары в ответ на введение США тарифов на импорт из Китая. Это негативно повлияло на настроения немецких производителей, которые полагаются на две крупнейшие экономики мира для роста.
Индекс Sentix, отслеживающий настроения инвесторов в Германии, упал до 16,2 с 18,5 пункта в июне и достиг минимума с февраля 2016 года. Снижение индикатора наблюдается шестой месяц подряд.
Опрос Sentix был проведен среди 917 инвесторов с 5 по 7 июля.