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Водитель отсудил 100 тысяч рублей за яму на мосту в Костроме
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Водитель отсудил 100 тысяч рублей за яму на мосту в Костроме 

Kostroma.Today 25 июля 2018
Фото: Kostroma.Today
Костромич въехал в двухметровую яму на мосту через Волгу и испортил машину, узнал KOSTROMA.TODAY. Случилось это в марте прошлого года — то есть еще до ремонта моста.
По нашей информации, мужчина въехал на мосту в кусок асфальта 40х30 сантиметров, который там валялся. А потом попал в яму длиной 2 метра и шириной 20 сантиметров.
Автомобиль не выдержал такого испытания — после проезда по мосту у него деформировался диск заднего колеса, а на шине образовался порез.
По информации пресс-службы Свердловского суда, по заключению эксперта стоимость ремонта машины составила около 70 тысяч рублей.
Но на этом все не закончилось. Уже в мае того же года костромичу снова не повезло — на улице Ермакова он попал в яму правыми колесами и снова повредил машину.
На этом его терпение лопнуло, и мужчина отправился в суд. Проанализировав материалы дела, суд решил, что в повреждениях автомобиля виновато МУП «Дорожное хозяйство» и взыскал с учреждения в пользу костромича 100 тысяч рублей.
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