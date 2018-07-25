Водитель отсудил 100 тысяч рублей за яму на мосту в Костроме

Костромич въехал в двухметровую яму на мосту через Волгу и испортил машину, узнал KOSTROMA.TODAY. Случилось это в марте прошлого года — то есть еще до ремонта моста.

По нашей информации, мужчина въехал на мосту в кусок асфальта 40х30 сантиметров, который там валялся. А потом попал в яму длиной 2 метра и шириной 20 сантиметров.

Автомобиль не выдержал такого испытания — после проезда по мосту у него деформировался диск заднего колеса, а на шине образовался порез.

По информации пресс-службы Свердловского суда, по заключению эксперта стоимость ремонта машины составила около 70 тысяч рублей.

Но на этом все не закончилось. Уже в мае того же года костромичу снова не повезло — на улице Ермакова он попал в яму правыми колесами и снова повредил машину.

На этом его терпение лопнуло, и мужчина отправился в суд. Проанализировав материалы дела, суд решил, что в повреждениях автомобиля виновато МУП «Дорожное хозяйство» и взыскал с учреждения в пользу костромича 100 тысяч рублей.