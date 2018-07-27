Мост вместо торта. В день рождения Костромы разрешат забыть про пробки

Движение транспорта по четырём полосам автопешеходного моста через Волгу будет открыто 10 августа.

Но это не финал капитальных работ: табу на проезд снимут как подарок ко Дню города и Костромской области , чтобы не отпугнуть туристов и вселить надежду в местных жителей — скоро финал дорожных мучений! Но так ли это? И не навредит ли интенсивное движение в праздничные дни недоделанному долгострою?

Вечное стояние

Вся улица Магистральная — так обычно выглядит пробка из автомобилей на подъезде к мосту. Такая же картина с противоположной стороны переправы, в частности на ул. Ив. Сусанина. Ремонт полностью изменил ритм жизни горожан: хочешь переехать Волгу — выезжай за 1,5 часа.

«У меня разъездной характер работы, заказы в разных частях Костромы , — поделился местный житель Дмитрий Соболев . — Заволжский район стараюсь не брать: стояние в пробке — это потеря времени и денег. Причём проблема с проездом как в час пик, так в любое другое время. Народ устал».

В этой связи обещание властей открыть движение по всем полосам ко Дню города стало сюрпризом. Такая возможность оговаривалась ещё 1 апреля, когда стартовал второй этап ремонта переправы. Но как тогда, так и сейчас костромичи непреклонны: «Вот откроют движение, тогда поверим». Другие и вовсе настроены скептически. Николай Васильев , бывший строитель, уверен: «Решение об открытии по мосту полноценного движения, хоть и на несколько дней, — ошибка. Поток будет такой, что после снова придётся делать ремонт. Это всё сродни запуску в недоделанную квартиру толпы людей: не сломают, так натопчут. Только в отношении моста последствия могут быть серьёзнее. Я считаю, сначала надо всё закончить, проверить в тестовом режиме. Но не устраивать шоу на несколько дней».

После бала

Как только отгремят залпы ежегодного фейерверка, символизируя завершение торжеств, костромичи снова проснутся со старыми проблемами. По данным городской администрации, будут закрыты полосы, которые ремонтировались в прошлом году. Это требуется для завершения работ по монтажу резинометаллических частей деформационных швов.

«Работы будут проведены в максимально сжатые сроки в целях минимизации неудобств, связанных с увеличением пассажиропотока в связи с началом нового учебного года», — сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Костромы Олег Болоховец. Проще говоря, в начале сентября стоит ждать возвращения движения по 4 полосам.

К этому времени завершатся основные работы. Уже сейчас на финальной стадии устройство гидроизоляции и установка деформационных швов, монтаж очистных сооружений. По сведениям властей, приведение в порядок пространства под мостом и в подземных переходах потребует временных ограничений движения. В администрации заверяют: обойдётся без закрытия полос. Во всей красе единственная городская автопешеходная переправа, согласно муниципальному контракту, предстанет к 1 ноября 2018 года.

Хроника нарушений

На прошлой неделе проверялись возможности системы реверсивного движения на мосту. Без разочарования не обошлось: у нескольких светофоров не горели сигналы, перегорели полоски светодиодов. Впрочем, это не единственный прокол, выявившийся во время ремонта. Так, организация движения с самого начала вызывала у автомобилистов нарекания: полоса для общественного движения не просматривалась камерами, и этим пользовались лихачи, вклинивавшиеся в поток в пробке. Но даже те, кто попадал в поле зрения, отразили масштаб проблемы. По информации главного специалиста Димитровского райсуда, ответственного за взаимодействие со СМИ, Юлии Зиновьевой, с 24 мая по 6 июля 2018 года в суд поступило от собственников транспорта 593 жалобы на постановления о привлечении к административной ответственности из-за движения по выделенным полосам. Но чаще всего нарушения подтверждаются.

Вопросы есть и к запрету перемещения по мосту пешеходов и велосипедистов. Прокуратура по этому поводу внесла представление начальнику УМВД России по Костроме.

Суммировать все проблемы можно будет после 1 ноября, когда мост начнёт полноценную жизнь. Лишь бы они не росли как снежный ком, примерно так же, как затраты на ремонт переправы. До 702, 9 млн рублей выросли затраты на ремонт моста за два года. Из них 624,7 млн рублей выделил федеральный бюджет.