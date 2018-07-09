В Волгограде благоустроят сквер у памятника «Гаситель»

На объект строители выйдут в середине июля.

По данным пресс-службы городской администрации, на территории уложат брусчатку, газон, высадят цветы и деревья, обустроят пешеходные дорожки, освещение и автоматический поливочный водопровод. Помимо этого, в сквере будут установлены двухметровые парковые диваны из декоративного бетона с добавлением натуральной мраморной крошки и бука.

Благоустраивать сквер будет организация ООО «Реновацио», с которой уже подписан контракт. Она имеет необходимую лицензию, специалистов и оборудование. В ходе конкурса победитель снизил цену с 20 миллионов рублей до 17,9. На сэкономленные средства будут благоустроены другие объекты. Качество работ будет контролировать администрация района.