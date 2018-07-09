Ещё
Детский сад на 280 мест ввели в эксплуатацию в Красногорске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детский сад на 280 мест ввели в эксплуатацию в Красногорске 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: MosDay.ru
Трехэтажный детский сад на 280 мест ввели в эксплуатацию в Красногорске, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения, которое расположено в Красногорске на ул. Лесная. Учреждение рассчитано на 280 детей от года до семи лет», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе отметили, что объект входит в число детских садов, строительство которых осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья». Реализация финансировалась за счет средств муниципального образования.
«Новый детский сад — это современное трехэтажное здание. На первом этаже расположены три групповые ячейки (для раннего и младшего возраста), пищеблок, медицинский блок, гардеробная, вспомогательные помещения. На втором этаже расположены три групповые ячейки (для среднего и старшего возраста), помещение для творческого развития детей. На третьем этаже расположены: две групповые ячейки (старшая и подготовительная группы), кабинеты специалистов, залы для физкультурных и музыкальных занятий», — рассказали в пресс-службе.
Р. Тагиев добавил, что в настоящее время на территории Московской области строится более 20 дошкольных образовательных учреждений. Среди них детские сады в Одинцовском, Шатурском, Солнечногорском, Ленинском районах, а также в городских округах Химки, Красногорск, Дмитров, Истра, Мытищи, Люберцы, Лобня, Котельники, Подольск, Лосино-Петровский, Наро-Фоминском и Богородском городских округах.
Агентство «Москва»: последние новости
Госдума рассмотрит законопроект об учете стажа при переводе служащих наркоконтроля в МВД ОЭК планирует до конца года электрифицировать 38 соцобъектов в Москве Более 35 тыс. SIM-карт изъято Роскомнадзором совместно с МВД России в январе-июне
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу29
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова50
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги196
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение