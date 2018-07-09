Детский сад на 280 мест ввели в эксплуатацию в Красногорске

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения, которое расположено в Красногорске на ул. Лесная. Учреждение рассчитано на 280 детей от года до семи лет», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

В пресс-службе отметили, что объект входит в число детских садов, строительство которых осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья». Реализация финансировалась за счет средств муниципального образования.

«Новый детский сад — это современное трехэтажное здание. На первом этаже расположены три групповые ячейки (для раннего и младшего возраста), пищеблок, медицинский блок, гардеробная, вспомогательные помещения. На втором этаже расположены три групповые ячейки (для среднего и старшего возраста), помещение для творческого развития детей. На третьем этаже расположены: две групповые ячейки (старшая и подготовительная группы), кабинеты специалистов, залы для физкультурных и музыкальных занятий», — рассказали в пресс-службе.