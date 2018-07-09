Трехэтажный детский сад на 280 мест ввели в эксплуатацию в Красногорске, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения, которое расположено в Красногорске на ул. Лесная. Учреждение рассчитано на 280 детей от года до семи лет», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе отметили, что объект входит в число детских садов, строительство которых осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья». Реализация финансировалась за счет средств муниципального образования.
«Новый детский сад — это современное трехэтажное здание. На первом этаже расположены три групповые ячейки (для раннего и младшего возраста), пищеблок, медицинский блок, гардеробная, вспомогательные помещения. На втором этаже расположены три групповые ячейки (для среднего и старшего возраста), помещение для творческого развития детей. На третьем этаже расположены: две групповые ячейки (старшая и подготовительная группы), кабинеты специалистов, залы для физкультурных и музыкальных занятий», — рассказали в пресс-службе.
Р. Тагиев добавил, что в настоящее время на территории Московской области строится более 20 дошкольных образовательных учреждений. Среди них детские сады в Одинцовском, Шатурском, Солнечногорском, Ленинском районах, а также в городских округах Химки, Красногорск, Дмитров, Истра, Мытищи, Люберцы, Лобня, Котельники, Подольск, Лосино-Петровский, Наро-Фоминском и Богородском городских округах.