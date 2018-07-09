Волгоградец добился через Верховный суд отмены регионального закона о двойной плате за аренду

Верховный суд РФ ставил в силе решение Волгоградского областного суда об отмене пункта регионального закона, позволявшего взимать с коммерсантов двойную плату за аренду земли.

Предпринимателей не успевших за три года возвести торговые объекты, заставляли платить за аренду вдвое больше.

Как рассказал V1.ru адвокат Константин Иванов, представлявший интересы ООО «Мечта», компания взяла в аренду участок в Дзержинском районе под строительство гостиницы.

— Действовавшее постановление обладминистрации «Об утверждении Порядка расчёта арендной платы за земельные участки…» № 469 подразумевало взимание двойной платы за аренду в случае, если компания не успела за три года построить объект коммерческой недвижимости, — говорит адвокат. — Но нам уложиться в эти сроки не дали. Одной рукой региональные власти сдали участок в аренду, а другой затягивали выдачу разрешения на строительство. После подписания договора аренды выяснилось, что выделенный участок находится в рекреационной зоне, и для строительства нужно было собрать дополнительные документы. И за всё это ещё брали деньги. Законность по-волгоградски. Право на возведение комплекса мы получили спустя два года, когда администрация включила в отношении нас двойной счётчик оплаты.

Адвокат попытался в суде оспорить взимание двойной платы по причине невозможности своевременного возведения объекта.

— В 2015 году мы все суды проиграли. Тогда приняли решение обжаловать само постановление N 469-п администрации Волгоградской области , посчитав нормативно-правовой акт незаконным, — поделился Константин Иванов . — На основе варварского закона с коммерсантов ни с того ни с сего взимали двойную плату. Мы посчитали, что её повышение ничем не было обосновано. Скорее всего, региональные власти просто хотели за счёт бизнеса залатать дыры в бюджете.

В ходе долгих судебных тяжб адвокату удалось найти лазейку в законе, по которой региональный закон о взимании арендной плате противоречил федеральному законодательству.

— С точки зрения обывателя, каждый бизнесмен составляет план развития компании, — рассказывает Константин Иванов, — Даже получив разрешение на строительство и сам участок единовременно, он через два-три года в лучшем случае завершит стройку и будет стараться окупить вложения. Но наши власти сразу начинают обкладывать коммерсантов двойными платежами, вместо того, чтобы дать им возможность подняться и укрепиться.

Помочь отстоять права волгоградского бизнес-сообщества помогли адвокату изменения в земельном кодексе.

— Согласно принятым поправкам, региональные власти должны были обосновать взимание повышенной платы. Расчёт арендной платы должен быть объяснён и обоснован. Почему через три года региональные власти решили повысить аренду, они должны экономически объяснить, предоставив расчёты. Должен был быть проведён многофакторный экономический анализ. Этот принцип администрацией Волгоградской области соблюден не был. По-большому счёту, введённая двойная оплата была произвольной. Ткнули пальцем в небо и решили, а повысим-ка в два раза сборы через три годика.

На заседании Верховного суда присутствовали представители областной прокуратуры и комитета управления имущества региона.

— Ответчиком выступала администрация Волгоградской области, а в качестве третьих лиц были привлечены комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области и прокуратура региона. Они привели свои доводы, но судья посчитал их необоснованными и оставил вынесенное ранее решение областного суда в силе.

Верховный суд страны признал недействующим п 2.1.5 постановления администрации Волгоградской области от 22 августа 2011 года № 469 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов».