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Аль-Муслимани: Вот почему Россия не распалась 20 лет назад
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Аль-Муслимани: Вот почему Россия не распалась 20 лет назад 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Бывший советник президента Египта по связям со СМИ Ахмад Аль-Муслимани заявил, что 20 лет назад Россия могла столкнуться с политической катастрофой, так как ядерные ракеты были нежизнеспособны в тот период.
В воскресенье в очередном выпуске своей программы «Первое издание», которая транслируется на канале «Дрим» (Dream), Аль-Муслимани заявил, что российские власти знали, что ядерные ракеты превратятся в музейные экспонаты к 2004 году, поскольку больше не будут пригодны к применению. Это означало бы неспособность защитить государственный суверенитет в случае невозможности нанести ядерный удар.
Потеря Россией контроля над обширными территориями в результате отсутствия ядерной защиты привела бы к сокращению суверенитета России перед крупнейшими державами мира. Президент России Владимир Путин восстановил ядерный арсенал России, сосредоточив внимание на качестве ракет, а не их количестве.
«Российскому президенту удалось за несколько лет добиться повышения качества российских ядерных ракет и сохранить государственный суверенитет перед лицом других стран мира, что российские аналитики называют не иначе как чудом», — добавил Аль-Муслимани.
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