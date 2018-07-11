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В субботу из-за полумарафона на пять часов перекроют улицу Республики
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В субботу из-за полумарафона на пять часов перекроют улицу Республики 

72.ru 11 июля 2018
Фото: 72.ru
Во время полумарафона закроют часть улицы Республики в центре города. Автобусы пойдут в объезд
В Тюмени в эту субботу, 14 июля, перекроют участок улицы Республики для проведения легкоатлетического полумарафона в рамках проекта «Стальной характер». — Улица Республики будет перекрыта на участке от Первомайской до Луначарского с 10 до 15 часов. С 7 часов утра парковаться в районе проведения забега будет запрещено. За этим проследят сотрудники ГИБДД, — сообщили организаторы полумарафона.
В объезд поедут и автобусы, идущие в районе проведения мероприятия. Общественный транспорт, следующий по маршрутам №№ 9, 11, 14, 17, 18, 24, 30, 37, 40, 54, 55, 62, 68, 78, 85, 99, 141, 146 и 149 пойдут по улице Ленина, а затем через улицу Чернышевского выйдут на Луначарского.
Карта перекрытия улицы Республики 14 июля с 10 до 15 часов
Сам же старт полумарафону будет дан на Центральной площади. Участники мероприятия побегут на 5, 10 и 21,1 километр.
Пять человек, которые покажут лучшие результаты на отрезках 10 и 21,1 километр, разделят призовой фонд в размере 610 тысяч рублей.
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