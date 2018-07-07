Антиглобалисты провели в Брюсселе акцию протеста против саммита НАТО 

«Трамп не приветствуется», «Стоп НАТО — стоп война», под такими лозунгами в Брюсселе прошла акция протеста в связи с предстоящим на следующей неделе саммитом НАТО, сообщает РИА Новости.
Акция началась со сбора активистов у Северного вокзала, который охраняется усиленными нарядами полиции. В мероприятии приняли участи активисты различных общественных организаций и ассоциаций. Представитель бельгийской антивоенной группы в своем выступлении подверг критике планы правительства выделить 15 миллиардов евро на закупку новейших американских истребителей.
"Президент Дональд Трамп проводит недальновидную политику, которую не приветствуют американские общественные организации", — заявила в свою очередь активистка из США.
По ее словам, главе Белого дома «нет дела до людей». После ряда эмоциональных выступлений представителей иностранных ассоциаций, в том числе из Великобритании, колонна двинулась по заранее согласованному с полицией маршруту.
Напомним, саммит НАТО пройдет в Брюсселе в период с 11 по 12 июля. По предварительным данным, в центре внимания будет обсуждение присутствия альянса в Восточной Европе, выполнение европейскими партнерами обязательств по повышению расходов на оборону, а также ситуация в Афганистане.