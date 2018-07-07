Антиглобалисты провели в Брюсселе акцию протеста против саммита НАТО

Акция началась со сбора активистов у Северного вокзала, который охраняется усиленными нарядами полиции. В мероприятии приняли участи активисты различных общественных организаций и ассоциаций. Представитель бельгийской антивоенной группы в своем выступлении подверг критике планы правительства выделить 15 миллиардов евро на закупку новейших американских истребителей.

"Президент Дональд Трамп проводит недальновидную политику, которую не приветствуют американские общественные организации", — заявила в свою очередь активистка из США

По ее словам, главе Белого дома «нет дела до людей». После ряда эмоциональных выступлений представителей иностранных ассоциаций, в том числе из Великобритании , колонна двинулась по заранее согласованному с полицией маршруту.