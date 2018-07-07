Ещё
Антиглобалисты провели в Брюсселе акцию протеста против саммита НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Застройщики останавливают продажи жилья
Застройщики останавливают продажи жилья

Антиглобалисты провели в Брюсселе акцию протеста против саммита НАТО 

Российская Газета 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
«Трамп не приветствуется», «Стоп НАТО — стоп война», под такими лозунгами в Брюсселе прошла акция протеста в связи с предстоящим на следующей неделе саммитом НАТО, сообщает РИА Новости.
Акция началась со сбора активистов у Северного вокзала, который охраняется усиленными нарядами полиции. В мероприятии приняли участи активисты различных общественных организаций и ассоциаций. Представитель бельгийской антивоенной группы в своем выступлении подверг критике планы правительства выделить 15 миллиардов евро на закупку новейших американских истребителей.
"Президент Дональд Трамп проводит недальновидную политику, которую не приветствуют американские общественные организации", — заявила в свою очередь активистка из США.
По ее словам, главе Белого дома «нет дела до людей». После ряда эмоциональных выступлений представителей иностранных ассоциаций, в том числе из Великобритании, колонна двинулась по заранее согласованному с полицией маршруту.
Напомним, саммит НАТО пройдет в Брюсселе в период с 11 по 12 июля. По предварительным данным, в центре внимания будет обсуждение присутствия альянса в Восточной Европе, выполнение европейскими партнерами обязательств по повышению расходов на оборону, а также ситуация в Афганистане.
Российская Газета: последние новости
Пять пляжей в Геленджике закрыли из-за качества воды Дональд Трамп будет гнуть свою линию на саммите НАТО Трамп заявил Меркель, что она должна ему триллион долларов
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу679
Россиянам «разрешили» сажать картофель91
Цены взлетят: как Россия встречает рост НДС65
Над Крымом нависла угроза434
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова107
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение