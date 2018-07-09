Ещё
Подписан план сотрудничества между Нижегородской областью и Татарстаном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подписан план сотрудничества между Нижегородской областью и Татарстаном 

Newsroom24 21 час назад
Фото: Newsroom24
Как отмечается в сообщении, подписание плана о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве на 2018-2021 годы прошло в рамках международного промышленного форума «Иннопром-2018» в Екатеринбурге. Подписи под документом поставили врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Согласно информации, Нижегородская область планирует расширить поставки в Республику Татарстан продукции машиностроения, электроники и программного обеспечения
По словам Глеба Никитина, с момента подписания соглашения между правительствами региона и республики в 2010 году в сотрудничестве между ними «наблюдаются только положительные тенденции». Товарооборот за это время вырос в два раза и составляет немногим менее 25 млрд рублей.
Newsroom24: последние новости
Расписание электрички Урень - Нижний Новгород изменится в июле Нижегородца обязали демонтировать крест, колокол и якорь с мыса Дежнева Развитие застроенных территории должно стать интересно инвесторам - Дранишников
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застройщики останавливают продажи жилья10
Цены взлетят: как Россия встречает рост НДС113
Россиянам «разрешили» сажать картофель103
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу713
Над Крымом нависла угроза440
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение