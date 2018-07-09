Подписан план сотрудничества между Нижегородской областью и Татарстаном

Согласно информации, Нижегородская область планирует расширить поставки в Республику Татарстан продукции машиностроения, электроники и программного обеспечения

По словам Глеба Никитина, с момента подписания соглашения между правительствами региона и республики в 2010 году в сотрудничестве между ними «наблюдаются только положительные тенденции». Товарооборот за это время вырос в два раза и составляет немногим менее 25 млрд рублей.