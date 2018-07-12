«Рейнджерс» ждет Кравцова уже в следующем сезоне НХЛ

Директор «Рейнджерс» по развитию игроков Горди Кларк надеется, что нападающий «Трактора» Виталий Кравцов все же сможет присоединиться к клубу из Нью-Йорка по ходу следующего сезона, сообщает сайт НХЛ. Руководитель отметил, что 18-летний хоккеист сможет выйти на лед в составе «Рейнджерс» после того, как «Трактор» завершит сезон в КХЛ.

Отметим, что заключительная игра регулярного чемпионата у челябинцев запланирована 22 февраля. На этой неделе Кравцов продлил контракт с клубом на следующий сезон. «Рейнджерс» выбрали россиянина на драфте под общим 9-м номером.