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«Рейнджерс» ждет Кравцова уже в следующем сезоне НХЛ
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«Рейнджерс» ждет Кравцова уже в следующем сезоне НХЛ 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Директор «Рейнджерс» по развитию игроков Горди Кларк надеется, что нападающий «Трактора» Виталий Кравцов все же сможет присоединиться к клубу из Нью-Йорка по ходу следующего сезона, сообщает сайт НХЛ. Руководитель отметил, что 18-летний хоккеист сможет выйти на лед в составе «Рейнджерс» после того, как «Трактор» завершит сезон в КХЛ.
Отметим, что заключительная игра регулярного чемпионата у челябинцев запланирована 22 февраля. На этой неделе Кравцов продлил контракт с клубом на следующий сезон. «Рейнджерс» выбрали россиянина на драфте под общим 9-м номером.
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