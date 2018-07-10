КХЛ готовила иск в суд, если бы Кравцов выкупил свой контракт у «Трактора»

Издание The New York Post рассказало о причинах, почему форвард «Трактора» Виталий Кравцов принял решение остаться в КХЛ еще на один сезон.

Кравцов продлил контракт с «Трактором»

По информации источника, КХЛ была готова подать в суд, если бы 18-летний нападающий выкупил свой контракт у «Трактора». В этом случае процесс мог бы затянуться на несколько месяцев, в течение которых нападающий не мог бы играть ни в КХЛ, ни в НХЛ, где его в июне выбрал «Рейнджерс» в первом раунде драфта под общим девятым номером.

Хотя в «Рейнджерс» рассчитывали подписать контракт с Кравцовым уже сейчас, чтобы он в следующем сезоне начал адаптацию к североамериканскому хоккею в фарм-клубе «Хартфорд Вулф Пэк», по взаимной договоренности сторон отъезд игрока за океан отложили на год.

В итоге накануне «Трактор» объявил о переподписании контракта с нападающим на один сезон.