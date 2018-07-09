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Хоккеист Кравцов продлил контракт с «Трактором»
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Хоккеист Кравцов продлил контракт с «Трактором» 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Чемпионат.com
ТАСС, 9 июля. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» продлил контракт с нападающим Виталием Кравцовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 18-летним хоккеистом рассчитано на один год.
"Я остаюсь в России, в «Тракторе», — сказал Кравцов. — Этот сезон в родной команде поможет мне вырасти в профессиональном плане. Постараюсь сделать для «Трактора» много полезного и чаще радовать болельщиков".
"Мы удовлетворены, что нам удалось сохранить еще на один сезон молодого перспективного хоккеиста, — сказал генеральный менеджер клуба Евгений Губарев. — Контракт переподписан на хороших для Виталия условиях. Надеемся, что предстоящий сезон будет для Кравцова не менее успешным. Остальные разговоры о дальнейшей карьере игрока будут уместны через год".
18-летний Кравцов является воспитанником хоккейной школы «Трактора», в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 нападающий принял участие в 35 матчах, забросив в них четыре шайбы и отдав три результативные передачи. По ходу плей-офф Кравцов стал одним из лидеров «Трактора» и набрал 11 очков (6 шайб + 5 передач) в 16 играх. Челябинский клуб дошел до финала Восточной конференции, где в четырех матчах проиграл будущему победителю турнира — казанскому «Ак Барсу». Весной нападающий был впервые вызван в олимпийскую сборную России для участия в Кубке АЛРОСА с 26 по 28 апреля, в рамках которого провел три матча за российскую команду, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу.
В июне Кравцов был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» под девятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги.
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