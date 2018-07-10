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МИД Казахстана заявил о недопустимости размещения военных баз других государств на Каспийском море
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МИД Казахстана заявил о недопустимости размещения военных баз других государств на Каспийском море 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Астана, 9 июля /Синьхуа/ — Казахстан не может допустить размещения военных баз других государств на Каспийском море. Об этом заявил сегодня МИД Казахстана в связи с высказываниями российского журналиста Владимира Соловьева и участников его ток-шоу, прозвучавшими 2 июля в эфире телеканала «Россия-1».
Участники ток-шоу высказали опасения о появлении американских баз США в казахстанской части Каспийского моря. «Хочется думать, что причиной таких комментариев является всего лишь невладение представителями российских СМИ и экспертных кругов фактами о реальном положении, нежели какое-то намеренное искажение оных. Факты же таковы, что речь идет о коммерческом железнодорожном транзите американских нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана», — говорится в сообщении МИД.
В казахстанском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что аналогичный транзит раньше обеспечивался и российской стороной.
"Казахстан не может допустить присутствия вооруженных сил третьих государств и тем более размещения их военных баз на Каспийском море", — отметили в МИД. —0—
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