Ещё
Во второй день ИННОПРОМа подписали 15 соглашений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во второй день ИННОПРОМа подписали 15 соглашений 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Участники международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 подписали 15 соглашений и меморандумов о сотрудничестве во второй день форума, передает корреспондент ТАСС. Большинство компаний не раскрыли детали соглашений, ссылаясь на коммерческую тайну.
Так, например, на ИННОПРОМе были достигнуты договоренности о создании «Балтымского агропромышленного кластера» к 2028 году. Соглашение о создании кластера было подписано между Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ, помогает бизнесу в реализации инвестиционных проектов) и сельскохозяйственным предприятием «ТД Регионы ТС» (занимается переработкой сельхозпродукции). «Это масштабный портфель, который состоит из крупных проектов в сфере агропромышленного комплекса, рассчитан на реализацию к 2028 году», — сообщил заместитель генерального директора КРСУ Никита Коскевич, после подписания соглашения.
По его словам, корпорация планирует сопровождать проект в части обеспечении агропромышленной инфраструктуры, льготного финансирования. «Практически будет создан крупный сельскохозяйственный комплекс способный обеспечивать продуктами питания Свердловскую область. Иинвестировано (в проект) более 10 млрд руб., планируется создано более 1 тыс. 300 рабочих мест», — добавил председатель совета директоров «ТД Регионы ТС» Евгений Кремко.
Кроме того, директор Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей Шпиленко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве по формированию механизмов промышленных кластеров в регионе. Ранее Куйвашев отмечал, что в регионе сформированы и развиваются кластеры, ориентированные на развитие наукоемких производств. Работают технопарки, резиденты которых занимаются внедрением новых технологий. Крупнейший в Свердловской области и Уральском федеральном округе инновационный центр технопарк высоких технологий «Университетский» является активным членом Ассоциации кластеров и технопарков, уточнил губернатор.
По словам Шпиленко, ассоциация, как профильная общероссийская деловая организация, «всегда готова стать частью методологической и инфраструктурной поддержки бизнеса и инвестиционных проектов», которые могут реализовываться на территории субъектов РФ. «Промышленные кластеры способны создавать новые технологические площадки и производственные цепочки, которым в рамках закона „О промышленной политике в РФ“ оказывается существенная государственная поддержка. „При этом непосредственно бизнес сокращает издержки производства и напрямую получает компенсацию за понесенные затраты“, — уточнил Шпиленко.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — „Цифровое производство“, партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
ТАСС: последние новости
Госдеп: Иран использует свои посольства для организации терактов в разных странах Тропический шторм "Крис" усилился до категории урагана SANA: боевики на западе провинции Дераа согласились сдать оружие сирийской армии
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России67
Украина создает школу детей для «уничтожения» России26
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение