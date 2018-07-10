Во второй день ИННОПРОМа подписали 15 соглашений

ЕКАТЕРИНБУРГ , 10 июля. / ТАСС /. Участники международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 подписали 15 соглашений и меморандумов о сотрудничестве во второй день форума, передает корреспондент ТАСС. Большинство компаний не раскрыли детали соглашений, ссылаясь на коммерческую тайну.

Так, например, на ИННОПРОМе были достигнуты договоренности о создании «Балтымского агропромышленного кластера» к 2028 году. Соглашение о создании кластера было подписано между Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ, помогает бизнесу в реализации инвестиционных проектов) и сельскохозяйственным предприятием «ТД Регионы ТС» (занимается переработкой сельхозпродукции). «Это масштабный портфель, который состоит из крупных проектов в сфере агропромышленного комплекса, рассчитан на реализацию к 2028 году», — сообщил заместитель генерального директора КРСУ Никита Коскевич, после подписания соглашения.

По его словам, корпорация планирует сопровождать проект в части обеспечении агропромышленной инфраструктуры, льготного финансирования. «Практически будет создан крупный сельскохозяйственный комплекс способный обеспечивать продуктами питания Свердловскую область . Иинвестировано (в проект) более 10 млрд руб., планируется создано более 1 тыс. 300 рабочих мест», — добавил председатель совета директоров «ТД Регионы ТС» Евгений Кремко.

Кроме того, директор Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей Шпиленко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве по формированию механизмов промышленных кластеров в регионе. Ранее Куйвашев отмечал, что в регионе сформированы и развиваются кластеры, ориентированные на развитие наукоемких производств. Работают технопарки, резиденты которых занимаются внедрением новых технологий. Крупнейший в Свердловской области и Уральском федеральном округе инновационный центр технопарк высоких технологий «Университетский» является активным членом Ассоциации кластеров и технопарков, уточнил губернатор.

По словам Шпиленко, ассоциация, как профильная общероссийская деловая организация, «всегда готова стать частью методологической и инфраструктурной поддержки бизнеса и инвестиционных проектов», которые могут реализовываться на территории субъектов РФ. «Промышленные кластеры способны создавать новые технологические площадки и производственные цепочки, которым в рамках закона „О промышленной политике в РФ“ оказывается существенная государственная поддержка. „При этом непосредственно бизнес сокращает издержки производства и напрямую получает компенсацию за понесенные затраты“, — уточнил Шпиленко.