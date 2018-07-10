Форум «IT на службе ОПК России» в 2019 году пройдет на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 10 июля. / ТАСС /. Соглашение о сотрудничестве при подготовке и проведении в 2019 году ежегодного форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России » в Свердловской области подписали на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, передает корреспондент ТАСС.

По данным департамента информполитики региона, целью ежегодного форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России» является выработка системного подхода для создания и совершенствования передовых систем управления на предприятиях ОПК, в том числе анализ применения и рекомендации к внедрению лучших отечественных IT-продуктов для предприятий этой отрасли.

"Проведение масштабного конгрессно-выставочного мероприятия в сфере информатизации оборонно-промышленного комплекса возлагает на Свердловскую область, как принимающий регион, повышенные обязательства в части качества организации и проведения форума. Подписанное сегодня соглашение позволит начать совместную работу по организации форума", — сказал Орлов.

О выставке

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