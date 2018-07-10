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Форум «IT на службе ОПК России» в 2019 году пройдет на Урале
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Форум «IT на службе ОПК России» в 2019 году пройдет на Урале 

ТАСС 1 час назад
Фото: АПИ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве при подготовке и проведении в 2019 году ежегодного форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России» в Свердловской области подписали на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, передает корреспондент ТАСС.
Соответствующий документ был подписан первым вице-губернатором Свердловской области Алексеем Орловым, зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олегом Бочкаревым и генеральным директором ИД «Коннект» Евгением Самохваловым.
По данным департамента информполитики региона, целью ежегодного форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России» является выработка системного подхода для создания и совершенствования передовых систем управления на предприятиях ОПК, в том числе анализ применения и рекомендации к внедрению лучших отечественных IT-продуктов для предприятий этой отрасли.
"Проведение масштабного конгрессно-выставочного мероприятия в сфере информатизации оборонно-промышленного комплекса возлагает на Свердловскую область, как принимающий регион, повышенные обязательства в части качества организации и проведения форума. Подписанное сегодня соглашение позволит начать совместную работу по организации форума", — сказал Орлов.
О выставке
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
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