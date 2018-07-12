Более 100 соглашений подписали на выставке ИННОПРОМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ , 12 июля. / ТАСС /. Свыше 100 соглашений и договоров подписано на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая в четверг завершила свою работу в Екатеринбурге. Участие в ней приняли более 45 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ИННОПРОМа.

"Было подписано свыше 100 договоров и соглашений, среди которых большое количество контрактов и сделок. В том числе подписание РМК (Русском медной компании) по организации автоклавного производства…, инвестиции в проект оцениваются в 45 млрд рублей. 17 соглашений о сотрудничестве с клиентами и партнерами Уральского банка Сбербанка , подписание на стенде Минпромторга , по результатам которого Россия выступит организатором и партнером Всемирной промышленно-технической выставки и форума «Большая индустриальная неделя ARABIA-2019», а также соглашения на международном уровне с зарубежными компаниями— производителями и представителями власти", — сообщили в пресс-службе, отметив, что финансовые итоги будут подведены позже.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что ИННОПРОМ для региона — «прекрасная возможность зарекомендовать себя в качестве одного из крупнейших российских деловых центров».

"Итоги, безусловно, еще предстоит подвести. Но уже предварительные данные говорят сами за себя. Только презентационные площадки Свердловской области, работающие в эти дни в «Екатеринбург Экспо», посетили порядка 2,5 тыс. человек, здесь прошло свыше 50 деловых мероприятий, подписано больше полутора десятков крупных соглашений — по развитию цифровой экономики, ядерной медицины, энергетики, импортозамещения, межрегионального сотрудничества", — сообщил он ТАСС.

В этом году на площади 50 тыс. кв. метров выставочных площадей были выстроены стенды более 600 компаний из 20 стран мира. От страны-партнера выставки Южной Кореи приехали 400 представителей бизнеса и власти, здесь они провели более 670 переговоров. «Количество натуральных образцов продукции робототехники и машиностроения, представленных на стендах выставки, выросло более чем в два раза — было выставлено 813 образца», — отметили в пресс-службе.

На Урал со своим стендом

Все больше регионов РФ понимает важность организации своего стенда на ИННОПРОМе. Так, удмуртские компании провели на выставке 200 встреч и переговоров, ожидают десятки новых контрактов.

"Главное, для чего мы здесь находимся со стендом, это, конечно, продвижение наших предприятий. Отмечу, что компания BFG Group заключила соглашение с «Синарой» о совместном внедрении решений BFG Group в производственный процесс, а Сарапульский радиозавод подписал контракт с IT-компанией «Роском» на производство новых устройств по ip-телефонии, чего раньше в России не делали", — сказал ТАСС первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

БРИКС в Челябинская область провела в эти дни важные переговоры по двум ключевым проектам — проведение саммитов ШОС Челябинске в 2020 году и строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург.

"Мы провели переговоры с менеджментом ключевых банков страны — Сбербанком и Альфа-банком — и рассчитываем на их поддержку строительства объектов, которые готовятся к саммитам.

Мы договорились двигать проект ВСМ опережающим темпом, поскольку он обозначен в заявке Екатеринбурга на право проведения EXPO-2025, а Челябинск возьмет на себя часть туристического и бизнес-потока. По теме ВСМ были проведены серьезные переговоры с представителями китайского и немецкого бизнеса, мы в той или иной мере рассчитываем на участие иностранных партнеров в реализации данного проекта", — сообщил ТАСС губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что на ИННОПРОМе встречались не только бизнесмены, но и общественники, представители науки, в частности, Уральский федеральный университет (УрФУ) подписал на выставке шесть соглашений.

"Это и крупнейшие мировые гиганты в сфере коммуникаций и информационных технологий, такие как Samsung, который целых две лаборатории создает у нас совместно в университете. Подписано соглашение с компанией SAP — это крупнейший производитель программного обеспечения для промышленных предприятий. Эти компании, их лаборатории с переходом на проектное обучение дают конкретные проектные задачи для наших студентов, и эти проектные задачи потом будут реализовываться в деятельности самих этих гигантов", — пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров

Оценка Южной Кореи

Менеджер компании Crevis Йонгдонг Сонг за время ИННОПРОМа встретился с представителями около 50 компаний. «На серьезные дальнейшие контакты можно рассчитывать на две— три компании, удалось найти не только поставщиков, но и конечных покупателей. В целом выставка была хорошо организована, мне она помогла выявить желания клиентов, узнать побольше о российском рынке», — поделился он.

Директор компании PowerNix Co, которая выпускает стабилизаторы напряжения, Чонг Янг Сик отметил, что не нашел потенциальных клиентов, зато получил много полезных контактов. «Эта первая выставка, которую я вообще посещаю. Мне было интересно здесь поприсутствовать, узнать, какие компании есть еще на российском рынке. Я также посмотреть сам Екатеринбург — это тихий город, и еда очень вкусная, особенно борщ, я побывал в Храме-на-Крови, мне он больше всего понравился», — сказал он.

Представителей корейских копаний удивила чистота Екатеринбурга и уличные граффити с изображением Виктора Цоя . В дни ИННОПРОМа они успели посетить "Ельцин Центр" , набережную городского пруда и концерт международного молодежного Чайковский-оркестра, где солировала молодая корейская скрипачка Хеюн Пак.

Максим Королев — гендиректор компании «РС „Газовые технологии“, производящей газомоторное оборудование на производственных мощностях в Южной Корее — считает выставку эффективной. „Мы такого эффекта не ожидали, подписали семь соглашений с компаниями “КамАЗ» , Hundyi, "АвтоВАЗ" , «Уралаз» из Челябинской области, мы очень довольны результатом. С министерством промышленности и торговли Татарстана подписали соглашение о переводе автотранспортных средств муниципалитетов на газомоторное топливо", — сказал он ТАСС.

По мнению замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Евгения Муратова, ИННОПРОМ «поразил качеством стендов, количеством и уровнем участников». «Корейские коллеги всегда славились своим умением ставить и обсуждать конкретные вопросы, принимать конкретные решения, уровень страны-партнера хороший», — сообщил он ТАСС.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходила с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство».

Организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступал генеральным информационным партнером мероприятия и оператором пресс-центра.