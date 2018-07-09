КС разъяснил порядок пересмотра решений, вынесенных по недействующим актам

С жалобой на Арбитражный процессуальный кодекс в высшую юридическую инстанцию страны обратилось ООО «Альбатрос» из Санкт-Петербурга . Несколько лет компания арендовала причал для своих прогулочных судов на набережной Мойки у Марсова поля, однако затем в 2016 году Смольный расширил перечень мест, запрещенных для стоянки и остановки самоходных транспортных судов на водных путях Северной столицы, и компания потеряла возможность пользоваться причалом в бойком туристическом месте.

В попытках отменить решение городских чиновников «Альбатрос» дошел до Верховного суда, который в конце концов признал правоту бизнесменов. Оспоренный пункт перечня был признан недействующим — но только с момента вступления апелляционного определения в законную силу. А согласно постановлению Пленума Высшего Арбитражного суда РФ , пересмотр дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам возможен только в том случае, когда правовой акт, послуживший основанием для решения арбитражного суда, был признан не действующим с момента его принятия.

— Как арбитражные, так и суды общей юрисдикции, признавая, что права ООО «Альбатрос» были нарушены постановлением правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016, отказываются восстанавливать эти права и при этом указывают, что действуют в полном соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом и Кодексом административного судопроизводства РФ, — подчеркивают представители компании.

Такой подход, по их мнению, противоречит Конституции РФ и нарушает гарантии судебной защиты, включая возможность обжаловать в суд незаконные решения и действия (бездействие) органов власти, и право на возмещение государством причиненного ими вреда.

В КС обосновали свою позицию по данному делу ранее вынесенными решениями. Судьи, в частности, еще раз указали, что «право граждан оспорить в судебном порядке сам нормативный правовой акт органа публичной власти представляет собой дополнительную возможность защиты прав и свобод».

Однако такой подход, когда оспоренный нормативный акт признается не действующим с момента вынесения судебного решения, а не его принятия, исключает произвольное вторжение «в сферу действия принципа стабильности вступивших в законную силу судебных актов».

Разъяснен порядок пересмотра решений на основе нормативных актов, признанных недействующими

Между тем в ситуации с «Альбатросом» компания-истец при таком подходе оказывается в худшем положении, чем те, кто сможет воспользоваться результатами ее судебной тяжбы, и это противоречит статье 19 Конституции РФ.

— Арбитражный суд должен исходить из того, что в деле обратившегося за таким пересмотром лица нормативный правовой акт в части, признанной не соответствующей иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, применяться не может — вне зависимости от того, с какого момента он признан недействующим, — указал КС.

Таким образом, посчитали судьи КС, сам по себе пункт 1 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса РФ не противоречит Конституции РФ, поскольку не препятствует пересмотру по новым обстоятельствам вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда. Дело ООО «Альбатрос» снова вернется в суд.