На Васильевском острове установили велодорожку со ступеньками

Петербурге установили велодорожку со ступеньками, но без пандуса, пишут участники сообщества «Живем на Васильевском». Необычная конструкция появилась на мосту Бетанкура, рядом с домом №5 по Ремесленной улице.

Велодорожка должна была обеспечить подъем «железных коней» на переправу, однако на протяжении всей конструкции сделаны ступеньки. Пандус для движения велосипедов отсутствует. При этом пешеходное движение по дорожке запрещено.

Таким образом, воспользоваться постройкой не могут ни пешеходы, ни велосипедисты. «Набетанкурили», — иронизируют блогеры в соцсетях.