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В Новосибирске планируют создание команды ВХЛ
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В Новосибирске планируют создание команды ВХЛ 

Спорт-Экспресс 11 июля 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отметил, что обсудил с президентом ФХР Владиславом Третьяком вопрос создания в городе команды ВХЛ. Напомним, что фарм-клубом «Сибири», играющей в КХЛ, были «Ермак» и с нынешнего сезона новокузнецкий «Металлург».
— Мы обсуждали с Третьяком необходимость создания собственной команды Высшей лиги, — цитирует ТАСС Травникова. — К сожалению, в Новосибирске своей команды нет, нам приходится заключать соглашения с командами из других городов.
Мы вернемся к этому вопросу через год. Для этого будут предпосылки — к 2022 году у нас появится дополнительная ледовая площадка, окна в графике, ледовый дворец и возможность распределить команды по новым объектам. Из-за отсутствия своей команды ВХЛ теряется промежуточное звено подготовки молодых хоккеистов.
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