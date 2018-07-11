В Новосибирске планируют создание команды ВХЛ

— Мы обсуждали с Третьяком необходимость создания собственной команды Высшей лиги, — цитирует ТАСС Травникова. — К сожалению, в Новосибирске своей команды нет, нам приходится заключать соглашения с командами из других городов.

Мы вернемся к этому вопросу через год. Для этого будут предпосылки — к 2022 году у нас появится дополнительная ледовая площадка, окна в графике, ледовый дворец и возможность распределить команды по новым объектам. Из-за отсутствия своей команды ВХЛ теряется промежуточное звено подготовки молодых хоккеистов.