Продолжение следует: новые санкции против РФ вступят в силу во вторник

"Это решение действует до 31 января 2019 года. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в официальном журнале Европейского Союза", — говорится в документе, опубликованном в журнале в понедельник.

Продленные экономические санкции включают, в частности, «ограничение доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для пяти крупнейших российских государственных финансовых институтов и их дочерних компаний, находящихся в мажоритарной собственности, созданных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических и трех оборонных компаний».

Кроме того, меры предусматривают «введение запрета на экспорт и импорт оружия», «установление запрета на экспорт товаров двойного назначения военного назначения или конечных потребителей продукции военного назначения в России», «ограничение доступа России к определенным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти».