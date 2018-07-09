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Продолжение следует: новые санкции против РФ вступят в силу во вторник
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Продолжение следует: новые санкции против РФ вступят в силу во вторник 

РИА Новости Крым 6 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. Решение совета Европейского Союза о продлении экономических санкций в отношении России сроком на полгода вступит в силу 10 июля, пишет РИА Новости.
"Это решение действует до 31 января 2019 года. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в официальном журнале Европейского Союза", — говорится в документе, опубликованном в журнале в понедельник.
Продленные экономические санкции включают, в частности, «ограничение доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для пяти крупнейших российских государственных финансовых институтов и их дочерних компаний, находящихся в мажоритарной собственности, созданных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических и трех оборонных компаний».
Кроме того, меры предусматривают «введение запрета на экспорт и импорт оружия», «установление запрета на экспорт товаров двойного назначения военного назначения или конечных потребителей продукции военного назначения в России», «ограничение доступа России к определенным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти».
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