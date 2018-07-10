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В Совете Федерации оценили идею повышения акцизов на алкоголь
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В Совете Федерации оценили идею повышения акцизов на алкоголь 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев призвал, прежде чем принимать инициативу Министерства здравоохранения о повышении акцизов на алкоголь, определиться, какие льготы будут предложены правительством для отечественных виноделов.
Ранее стало известно, что Минздрав предложил повысить ставки акциза на алкоголь крепче 9%.
Сенатор напомнил, что взамен предлагаемой отмене льготных ставок на акцизы предусматривается к подакцизным товарам отнести виноград собственного производства с тем, чтобы алкогольная продукция с его использованием имела право на налоговый вычет с применением повышенного коэффициента.
«Поэтому принципиально важно, прежде чем принимать инициативу Минздрава, определиться какие льготы будут предложены правительством отечественным виноделам, и только после этого принимать окончательное решение», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Если же предложенные льготы не будут достаточно существенными и станут угрозой для отечественного производителя, тогда, скорее всего, целесообразно пересмотреть предлагаемый ведомством показатель — 9% в сторону увеличения — например, до 15-16%, чтобы увеличение акцизов не коснулось большинства отечественных производителей, занимающихся изготовлением натуральных вин, считает парламентарий.
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