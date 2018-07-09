Челябинка пропала после встречи с бывшим мужем

Челябинске разыскивают 34-летнюю Алину Галимжанову, которая пропала ещё 18 июня, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Известно, что женщина встретилась с бывшим мужем перед своим исчезновением. Сам экс-супруг объясняет, что Алина действительно с ним виделась, но после вышла из машины и отправилась домой. Телефон женщины на звонки не отвечает.

Родственники подали заявление в полицию Тракторозаводского района. Ведутся поиски. Приметы Алины — рост 164 см, среднего телосложения, длинные черные волосы, глаза темно зеленые, на вид лет 28.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшей, родственники Галимжановой просят связаться по следующим номерам: +79080584060 (Залида) или же +79128090656 (Юлия).