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Челябинка пропала после встречи с бывшим мужем
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Челябинка пропала после встречи с бывшим мужем 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
В Челябинске разыскивают 34-летнюю Алину Галимжанову, которая пропала ещё 18 июня, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Известно, что женщина встретилась с бывшим мужем перед своим исчезновением. Сам экс-супруг объясняет, что Алина действительно с ним виделась, но после вышла из машины и отправилась домой. Телефон женщины на звонки не отвечает.
Родственники подали заявление в полицию Тракторозаводского района. Ведутся поиски. Приметы Алины — рост 164 см, среднего телосложения, длинные черные волосы, глаза темно зеленые, на вид лет 28.
Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшей, родственники Галимжановой просят связаться по следующим номерам: +79080584060 (Залида) или же +79128090656 (Юлия).
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