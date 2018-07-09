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В Воздушно-десантных войсках началось полковое тактическое учение
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В Воздушно-десантных войсках началось полковое тактическое учение 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Как пояснил в беседе с журналистами командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, будет отработан ряд учебно-боевых задач, среди них такие, как переброска войск на большие расстояния, массовое десантирование личного состава и военной техники.
В Воздушно-десантных войсках началось полковое тактическое учение с подразделениями Рязанского парашютно-десантного полка Тульского соединения Воздушно-десантных войск под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.
«Учение проводится в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск на 2018 год. Оно будет проходить в три этапа в период с 9 по 13 июля включительно», — пояснил в беседе с журналистами Андрей Сердюков.
Командующий рассказал, что в ходе учения будет отработан ряд учебно-боевых задач, среди них такие, как переброска войск на большие расстояния комбинированным способом, массовое десантирование личного состава и военной техники из самолетов военно-транспортной авиации, уничтожение крупного пункта тылового обеспечения и управления условного противника, совершение маневров в новые районы с форсированием водной преграды, захватом выгодного рубежа и удержанием его с целью обеспечения высоких темпом наступления основных сил десанта при поддержке огнем артиллерии, фронтовой и армейской авиацией.
В настоящее время в рамках первого этапа в Рязанском парашютном полку началась отработка мероприятий по приведению подразделений в высшие степени боевой готовности с последующим выходом войск в исходные районы учения.
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