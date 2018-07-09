Массовый десант будет высажен под Рязанью 11-12 июля

Более 1,5 тысячи военнослужащих и свыше 50 единиц боевой техники планируется десантировать в ходе совместного учения Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации, которое состоится 11-12 июля, сообщили в Министерстве обороны России. Маневры планируется провести на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области , сообщает агентство «Интерфакс-АВН».

«Впервые в новейшей истории России будет проведено массовое десантирование более 1,5 тысячи военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, а также десантирование экипажей внутри боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ», — сообщил сайт военного ведомства

По данным Минобороны РФ, в ходе учения десантникам при авиаподдержке предстоит захватить аэродром условного противника. Выброска личного состава будет проводиться с разных высот, от 600 до 2500 метров, на парашютных системах Д-10, «Арбалет-1» (с кислородным оборудованием), «Арбалет-2» и «Арбалет-3».

«Учение завершится совершением марша и форсированием реки Ока, а также отработкой посадки на грунтовую поверхность самолетов Ан-124 («Руслан»), Ан-22 «Антей», Ил-76, Ан-26. Всего в учении будет задействовано около 70 самолетов и вертолетов ВКС», — говорится в сообщении.

В департаменте информации Минобороны РФ в понедельник сообщили, что под руководством командующего ВДВ РФ Андрея Сердюкова в понедельник в Рязанской области стартовало полковое тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой. Учение проводится с 9 по 13 июля в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск на 2018 год, сказали в Минобороны РФ.

«В маневрах задействован личный состав Рязанского парашютно-десантного полка, усиленного инженерно-саперными подразделениями, подразделениями специального назначения, артиллерии и противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.