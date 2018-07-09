Ещё
РЖД направили 2 млрд рублей на ремонт автодорог в Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РЖД направили 2 млрд рублей на ремонт автодорог в Ростовской области 

ТАСС 6 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Восстановление и ремонт автодорог в Ростовской области, которые пришли в негодность при строительстве железнодорожной ветки в обход Украины, начнется в 2018 году. Компания «Российские железные дороги» (РЖД) перечислила в бюджет региона на эти цели 2 млрд рублей, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Василий Голубев.
"ОАО «РЖД» в полном объеме — около 2 млрд рублей — перечислило деньги [в бюджет региона]. Уже в этом году начнем работы по муниципальным и областным программам при наличии проектов… Эта программа должна быть реализована, в основном, в течение текущего и следующего годов", — сказал он в Екатеринбурге в кулуарах форума ИННОПРОМ-2018.
По словам губернатора, до конца июля в приграничном Чертковском районе будет открыта новая железнодорожная станция.
Новая железнодорожная ветка в обход Украины, движение по которой было запущено в 2017 году, прошла по территории Чертковского и Миллеровского районов Ростовской области. Ранее сообщалось, что жители этих районов жаловались на качество автодорог, которые были испорчены при эксплуатации тяжелой строительной техники при строительстве железнодорожной магистрали.
Магистраль Журавка — Миллерово протяженностью 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов на ней составит 140 км/ч, грузовых — до 90 км/ч. В Ростовской и Воронежской областях построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, реконструирована станция Журавка.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
ТАСС: последние новости
Первый вице-спикер ГД: госпрограммы должны быть переработаны с учетом новых показателей Академик РАН: солнечная и геотермальная энергетика самые перспективные из ВИЭ Актера Александра Иншакова задержали с оружием в Центре международной торговли в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку70
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей116
В украинском лесу нашли миллионы гривен23
ЕС дал Порошенко миллиард евро43
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение