РЖД направили 2 млрд рублей на ремонт автодорог в Ростовской области

"ОАО «РЖД» в полном объеме — около 2 млрд рублей — перечислило деньги [в бюджет региона]. Уже в этом году начнем работы по муниципальным и областным программам при наличии проектов… Эта программа должна быть реализована, в основном, в течение текущего и следующего годов", — сказал он в Екатеринбурге в кулуарах форума ИННОПРОМ-2018.

По словам губернатора, до конца июля в приграничном Чертковском районе будет открыта новая железнодорожная станция.

Новая железнодорожная ветка в обход Украины, движение по которой было запущено в 2017 году, прошла по территории Чертковского и Миллеровского районов Ростовской области. Ранее сообщалось, что жители этих районов жаловались на качество автодорог, которые были испорчены при эксплуатации тяжелой строительной техники при строительстве железнодорожной магистрали.