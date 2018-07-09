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Американский танк восстановили в Приморье
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Американский танк восстановили в Приморье 

Primpress 8 часов назад
Фото: Primpress
Специалисты Восточного военного округа завершили восстановление американского танка «Шерман» в Приморье, который подняли со дна Баренцева моря, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.
По словам специалистов, наибольшая трудность была при восстановлении ходовой части танка, однако и с ней справились военные.
В конце этой недели танк отправят в Хабаровск, где он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею образования Восточного военного округа.
Напомним, что прибыл «Шерман» в Приморье 8 апреля самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России.
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