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За сутки боевики в Сирии сдали 11 танков, пять БМП и десятки пулеметов
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За сутки боевики в Сирии сдали 11 танков, пять БМП и десятки пулеметов 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Представителями российского Центра по примирению проведены переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации с целью дальнейшей нормализации ситуации в районах примирения.
Важнейшими направлениями политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации. Об этом рассказал во время брифинга начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы четыре случая нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Хама.
Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях.
На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.
В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 71 700 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 100 человек. В городе Хама проведена рабочая встреча с представителями Национального комитета по примирению провинции Хама по вопросам возвращения беженцев из пунктов временного пребывания.
Для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Бисса и Харет-Тукман провинции Хомс подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 10 сирийцам, в том числе 5 детям.
Представителями российского Центра по примирению проведены переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации с целью дальнейшей нормализации ситуации в районах примирения. В населенном пункте Бусра (провинция Риф Дамаск) в результате сданы: два танка, один миномет и один пулемет.
Всего боевиками незаконных вооруженных формирований за сутки сдано: 11 танков, пять БМП, пять минометов, 55 крупнокалиберных пулеметов, три зенитные пушки, 14 единиц противотанковых управляемых ракет американского производства и большое количество стрелкового оружия.
Предпринимаемые российским Центром по примирению враждующих сторон усилия позволили сохранить жизни сотен солдат сирийской армии и мирных граждан Сирийской Арабской Республики.
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