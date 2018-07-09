Politico: администрация Обамы отвергла план противостояния движению «Талибан»

Администрация бывшего президента США Барака Обамы в 2013 году отказалась от плана по использованию американских судов для судебного преследования командиров радикального движения «Талибан» и союзных с ними наркобаронов, которые поставляли более 90% героина в мире, следует из расследования Politico.

По словам авторов замысла, данный план мог остановить распространение наркотиков во всем мире, а также являлся новым и неотложным подходом к противостоянию с талибами, чья прибыль от наркотрафика шла на финансирование повстанцев и убийства американских военнослужащих, пишет Politico.

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