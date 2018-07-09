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Politico: администрация Обамы отвергла план противостояния движению «Талибан»
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Politico: администрация Обамы отвергла план противостояния движению «Талибан» 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Администрация бывшего президента США Барака Обамы в 2013 году отказалась от плана по использованию американских судов для судебного преследования командиров радикального движения «Талибан» и союзных с ними наркобаронов, которые поставляли более 90% героина в мире, следует из расследования Politico.
По словам авторов замысла, данный план мог остановить распространение наркотиков во всем мире, а также являлся новым и неотложным подходом к противостоянию с талибами, чья прибыль от наркотрафика шла на финансирование повстанцев и убийства американских военнослужащих, пишет Politico.
Cогласно расследованию, заместитель главы миссии США в Кабуле при администрации Обамы приказал отложить план со ссылкой на политические опасения. В материале отмечается, что разработкой плана занимались советники Министерства юстиции США и сотрудники управления по борьбе с наркотиками. В настоящее время они «выражают гнев» по поводу этого решения и надеются, что администрация президента США Дональда Трампа в конечном итоге примет этот план.
Ранее военный США погиб в результате атаки в Афганистане.
"Талибан" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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