Администрация Обамы отказалась от плана по борьбе с афганистанским героином

По данным издания, составлением плана под кодовым названием Operation Reciprocity ("Операция ответное действие" — пер.) занимались советники минюста и сотрудники Управления по борьбе с наркотиками. По мнению авторов, подготовленный план был способен остановить распространение наркотиков в мире, а также мог стать новым подходом к противостоянию талибам, чьи доходы от продажи наркотиков использовались для финансирования действий повстанческих сил и убийства американских военных.

Согласно проведенному расследованию, заместитель начальника миссии США в Кабуле при администрации Обамы Тина Кайданау распорядилась, чтобы по политическим соображениям рассмотрение данного плана было отложено. Она сообщила изданию, что на тот момент существовала обеспокоенность тем, что этот план может подорвать более широкую стратегию Белого дома по Афганистану

Авторы инициативы яростно критикуют такое решение и надеются, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа в конечном итоге одобрит план.

"Это (план — ред.) было самым эффективным и устойчивым инструментом, имевшимся у нас для подрыва деятельности и уничтожения афганских организаций, занимающихся распространением наркотиков, а также отделения их от «Талибана»*, — заявил главный составитель плана Майкл Марсак, который в ту пору занимал должность регионального директора управления по борьбе с наркотиками по Юго-Западной Азии. «Но он простаивает, погребен в темном архиве, почти забыт», — добавил он.

"Я не думаю, что многие люди знают, что мы это сделали, что такой план существует и это осуществимая вещь, которую можно возродить и доделать", — добавил Марсак.

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Он отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. По решению президента американский контингент в Афганистане будет увеличен на более чем 3 тысячи военнослужащих, их общее число превысит 14 тысяч человек.