«Лаборатория Касперского» и Siemens создадут лабораторию цифровых технологий

МОСКВА , 9 июля. / ТАСС /. "Лаборатория Касперского" , российский разработчик и производитель серийной автоэлектроники «Итэлма» и российское представительство Siemens (ООО «Сименс») договорились открыть совместную лабораторию цифровых технологий, где будут отрабатываться и демонстрироваться решения в рамках проекта по внедрению цифровых технологий в промышленность РФ , говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Соответствующее соглашение было подписано в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге

Помимо этого, соглашение предусматривает совместную разработку компаниями-партнерами архитектуры нового цифрового производства и создание системных решений и сервисов. Для каждого конкретного решения предварительно выстраивается модель потенциальных киберугроз, что повышает его устойчивость к хакерским атакам.

"Все новые архитектурные решения для цифрового производства 4.0 RU ориентированы на применение на уже существующих индустриальных площадках. В дальнейшем компании рассматривают возможность внедрять совместные решения и новый уникальный опыт не только на российском, но и на международном рынке", — уточняется в сообщении.