Российские специалисты приступили к разработке самолета на базе Ил‐22ПП «Порубщик»

Авиаконструкторы разрабатывают новый самолет, который будет глушить военные спутники противника. Эскизный проект летательного аппарата получил название «Порубщик — 2». Информацию подтвердил источник в оборонно‐промышленном комплексе (ОПК), сообщил сайт eg.ru.

Проектируемый летательный аппарат заменит самолет постановщик помех и попутной разведки Ил-22ПП «Порубщик», который стоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ

«Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле», — рассказал источник в ОПК.

Специалисты также рассматривают возможность создания нового самолета на базе Ту-214 или Ил-76.