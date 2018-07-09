Российские специалисты приступили к разработке самолета на базе Ил‐22ПП «Порубщик» 

Авиаконструкторы разрабатывают новый самолет, который будет глушить военные спутники противника. Эскизный проект летательного аппарата получил название «Порубщик — 2». Информацию подтвердил источник в оборонно‐промышленном комплексе (ОПК), сообщил сайт eg.ru.
Проектируемый летательный аппарат заменит самолет постановщик помех и попутной разведки Ил-22ПП «Порубщик», который стоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ.
«Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле», — рассказал источник в ОПК.
Специалисты также рассматривают возможность создания нового самолета на базе Ту-214 или Ил-76.
После неоднократных технических сбоев и гибели пилота Китай решил заменить самолет J‐15, прототипом которого стал российский палубный истребитель четвертого поколения Су‐33.