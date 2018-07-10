Минтранс закладывает на дороги 4,2 трлн. рублей

Правительство РФ. рублей. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потребует 4,2 трлн. рублей до 2024 года. Такие оценки указаны в докладе Министерства транспорта

Нынешняя сумма требуемых вложений в автодорожную отрасль страны превышает в 2,2 раза объем средств, предполагаемых в аналогичном проекте предыдущего правительства Дмитрия Медведева

В частности Минтранс предлагает довести до нормативного состояния 50% региональных трасс (сейчас 43%) и 85% (сейчас 52,5%) дорог в крупных городах, внедрить аналогичную «Платону» систему взимания платы за проезд по дорогам субъектов РФ , провести масштабную цифровизацию дорожного хозяйства, установить на дорогах 10 тыс. новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

По итогам рассмотрения доклада 5 июля, Минтрансу поручено «обратить особое внимание» на необходимость раздельного учета состояния федеральных и региональных дорог, выделения в паспорте проекта показателей использования новых финансовых механизмов дорожного строительства (инфраструктурной ипотеки и контрактов жизненного цикла), а также динамики технологического перевооружения отрасли.

Минтранс также должен представить в администрацию президента информацию о качестве и безопасности региональных дорог (в разбивке по субъектам РФ), планах по финансированию капремонта и содержания региональных и муниципальных дорог, выпадающих из приоритетов нацпроекта. Кроме того, необходимы оценочные данные по поступлениям штрафов за нарушения ПДД и платежей за проезд большегрузных транспортных средств в региональные бюджеты.

Источник: Коммерсант