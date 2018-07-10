Минтранс закладывает на дороги 4,2 трлн. рублей 

рублей. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потребует 4,2 трлн. рублей до 2024 года. Такие оценки указаны в докладе Министерства транспорта в Правительство РФ.
Нынешняя сумма требуемых вложений в автодорожную отрасль страны превышает в 2,2 раза объем средств, предполагаемых в аналогичном проекте предыдущего правительства Дмитрия Медведева.
В частности Минтранс предлагает довести до нормативного состояния 50% региональных трасс (сейчас 43%) и 85% (сейчас 52,5%) дорог в крупных городах, внедрить аналогичную «Платону» систему взимания платы за проезд по дорогам субъектов РФ, провести масштабную цифровизацию дорожного хозяйства, установить на дорогах 10 тыс. новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
По итогам рассмотрения доклада 5 июля, Минтрансу поручено «обратить особое внимание» на необходимость раздельного учета состояния федеральных и региональных дорог, выделения в паспорте проекта показателей использования новых финансовых механизмов дорожного строительства (инфраструктурной ипотеки и контрактов жизненного цикла), а также динамики технологического перевооружения отрасли.
Минтранс также должен представить в администрацию президента информацию о качестве и безопасности региональных дорог (в разбивке по субъектам РФ), планах по финансированию капремонта и содержания региональных и муниципальных дорог, выпадающих из приоритетов нацпроекта. Кроме того, необходимы оценочные данные по поступлениям штрафов за нарушения ПДД и платежей за проезд большегрузных транспортных средств в региональные бюджеты.
Источник: Коммерсант