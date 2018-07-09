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Солонников: США усиливаются в ущерб своих же союзников
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Солонников: США усиливаются в ущерб своих же союзников 

Sputnik Узбекистан 7 часов назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Солонников\: США ведут игру одновременно и против России, и против Евросоюза
Спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири заявил в интервью, что санкции, введенные западными странами против России, сильнее всего ударили по Евросоюзу
"Очень важно, что все это было озвучено в ООН. Мы входим в новый этап мировой конфигурации, когда взаимоотношения между странами строятся не только в рамках поиска путей взаимодействия, партнерства, расширения сотрудничества, а все большего и большего взаимного ограничения. Это мировой тренд сегодня, и санкции между ЕС, США и Россией — это элемент этого «большого пазла». То, что прозвучало от спецдокладчика ООН — это призыв к изменению этого тренда, это попытка договориться о том, что данное направление развития международных взаимоотношений будет, наконец, пройдено, будет нивелировано", — заявил Солонников в эфире радио Sputnik.
По его словам, своими действиями Вашингтон наносит вред, прежде всего, своим же партнерам в Европе, которые наиболее пострадали от введения очередных санкций в отношении России. При этом политолог замечает, что в условиях глобального противостояния поводы для ограничений и санкций в отношении Москвы в любом случае бы нашелся, даже без украинского вопроса.
Подробный комментарий слушайте в нашем радиоподкасте.
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