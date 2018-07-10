Фестиваль экстремальных видов туризма стартовал на юге Дагестана

"Сегодня в Докузпаринском районе состоялось официальное открытие фестиваля «Ярыдаг-2018». Масштабное мероприятие собрало около 1000 человек", — сказала Атаева.

Закавова поприветствовала гостей и участников мероприятия от имени руководства республики и отметила, что этот фестиваль получил «признание среди профессионалов, стал значимым и узнаваемым событием республики и с каждым годом набирает обороты». По ее словам, в Дагестане есть все условия для развития не только традиционных видов отдыха, но и приключенческого и других активных видов туризма.

"Особенно развиваются в нашей республике альпинизм и скалолазание, благодаря чему проведение соревнований по этим видам экстремального туризма становится доброй традицией. И именно поэтому мы придаем очень большое значение данному фестивалю, «Ярыдаг-2018» приобрел статус международного, что подтверждает наше стремление его развития и расширения", — приводит ее слова пресс-служба.

Соревнования проходят по правилам восхождений. В программу фестиваля входят классификационные соревнования по альпинизму разной сложности, трекинговые маршруты, туризм, горный бег, а также фототур. Как отметили в Минтуризма региона, фестиваль проводится в целях развития экстремальных видов туризма и альпинизма в горах Дагестана, формирования у спортсменов ответственного отношения к личной и общественной безопасности, навыков поведения в экстремальных ситуациях.

О фестивале «Ярыдаг»

Фестиваль экстремальных видов туризма «Ярыдаг-2018» проходит раз в два года в самой высокой части Дагестана, близ села Куруш в Докузпаринском районе, где расположен уникальный горный комплекс Шалбуздаг — Базардюзю — Ярыдаг. В этом году он проходит с 9 по 15 июля и посвящен Году культуры безопасности. Организатором фестиваля выступает министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана при поддержке МЧС республики и администрации Докузпаринского района.

Село Куруш расположено на высоте 2560 метров над уровнем моря и является самым высокогорным селом Европы, а также самым южным населенным пунктом РФ. Гора Ярыдаг находится в Докузпаринском районе на юге Дагестана близ границы с Азербайджаном. Ее высота 3925 м. С 2002 года там проводится чемпионат России по альпинизму.