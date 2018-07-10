Ещё
Фестиваль экстремальных видов туризма стартовал на юге Дагестана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фестиваль экстремальных видов туризма стартовал на юге Дагестана 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Mirmol.ru
МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль экстремальных видов туризма «Ярыдаг-2018» стартовал на юге Дагестана. Во вторник состоялось торжественное открытие фестиваля, в котором принимают участие представители четырех стран, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства по туризму и народным художественным промыслам республики Рая Атаева.
"Сегодня в Докузпаринском районе состоялось официальное открытие фестиваля «Ярыдаг-2018». Масштабное мероприятие собрало около 1000 человек", — сказала Атаева.
По ее словам, участие в фестивале принимают более 200 представителей из Израиля, Белоруссии, Азербайджана, а также 14 городов России. На открытии присутствовали врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Рабият Закавова, главы Докузпаринского, Ахтынского и Сулейман-Стальского районов.
Закавова поприветствовала гостей и участников мероприятия от имени руководства республики и отметила, что этот фестиваль получил «признание среди профессионалов, стал значимым и узнаваемым событием республики и с каждым годом набирает обороты». По ее словам, в Дагестане есть все условия для развития не только традиционных видов отдыха, но и приключенческого и других активных видов туризма.
"Особенно развиваются в нашей республике альпинизм и скалолазание, благодаря чему проведение соревнований по этим видам экстремального туризма становится доброй традицией. И именно поэтому мы придаем очень большое значение данному фестивалю, «Ярыдаг-2018» приобрел статус международного, что подтверждает наше стремление его развития и расширения", — приводит ее слова пресс-служба.
Соревнования проходят по правилам восхождений. В программу фестиваля входят классификационные соревнования по альпинизму разной сложности, трекинговые маршруты, туризм, горный бег, а также фототур. Как отметили в Минтуризма региона, фестиваль проводится в целях развития экстремальных видов туризма и альпинизма в горах Дагестана, формирования у спортсменов ответственного отношения к личной и общественной безопасности, навыков поведения в экстремальных ситуациях.
О фестивале «Ярыдаг»
Фестиваль экстремальных видов туризма «Ярыдаг-2018» проходит раз в два года в самой высокой части Дагестана, близ села Куруш в Докузпаринском районе, где расположен уникальный горный комплекс Шалбуздаг — Базардюзю — Ярыдаг. В этом году он проходит с 9 по 15 июля и посвящен Году культуры безопасности. Организатором фестиваля выступает министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана при поддержке МЧС республики и администрации Докузпаринского района.
Село Куруш расположено на высоте 2560 метров над уровнем моря и является самым высокогорным селом Европы, а также самым южным населенным пунктом РФ. Гора Ярыдаг находится в Докузпаринском районе на юге Дагестана близ границы с Азербайджаном. Ее высота 3925 м. С 2002 года там проводится чемпионат России по альпинизму.
ТАСС: последние новости
Тропический шторм "Крис" усилился до категории урагана Госдеп: Иран использует свои посольства для организации терактов в разных странах ABC: в горах Аляски разбился самолет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом53
Порошенко назвал «самый большой страх» России59
Умер внук Леонида Брежнева28
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию953
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение